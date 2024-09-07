https://1prime.ru/20240907/avtomobil-851411775.html

В Россию привезли партию европейских элитных суперкаров

В Россию привезли партию европейских элитных суперкаров - 07.09.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли партию европейских элитных суперкаров

На российском автомобильном рынке появился модельный ряд европейских суперкаров с впечатляющими характеристиками, наполнением и дизайном. Среди новинок: Lotus... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T16:59+0300

2024-09-07T16:59+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке появился модельный ряд европейских суперкаров с впечатляющими характеристиками, наполнением и дизайном. Среди новинок: Lotus Emeya, Lotus Eletre, Lamborghini Huracan Tecnica, Lamborghini Urus Performante, Ferrari Purosangue и Lamborghini Revuelto, сообщает издание "SPEED.ME".Любителям премиальных автомобилей доступен выбор между электрическими люксовыми суперкарами с преимущественно электрическими двигателями.Так, Lotus Emeya и Lotus Eletre являются прекрасными вариантами за относительно небольшую стоимость. Их цена стартует от 19 300 000 и 19 700 000 рублей соответственно. При этом, модели оснащены мощными электрическими двигателями на 612 и 918 л.с., имеют роскошный дизайн и элегантный салон.Lamborghini Huracan Tecnica не оставит равнодушными любителей скорости и острых ощущений. С 5,2-литровым двигателем он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 секунды. Его мощность - 640 л.с., а стоимость начинается от 45,5 млн рублей. По показателям от него не отстает и внедорожник Lamborghini Urus Performante за 49,9 миллионов рублей, являющийся люксом в сегменте спортивных кроссоверов.Для любителей индивидуальности и несравнимой роскоши на рынке стал доступен Ferrari Purosangue, являющийся первым внедорожником этого бренда. Цена в 129,9 млн рублей оправдывает его характеристики, мощность автомобиля - 725 л.с.Наконец, без лишних комментариев, на вершине списка расположился флагманский суперкар с мощностью более 1000 л.с. - Lamborghini Revuelto. Эксперты сходятся в одном - именно этот автомобиль установил новые стандарты для гиперкаров всего мира.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

премиальные товары, люксовые автомобили, авторынок рф, lamborghini, ferrari