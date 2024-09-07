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В Россию привезли партию европейских элитных суперкаров - 07.09.2024, ПРАЙМ
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В Россию привезли партию европейских элитных суперкаров
В Россию привезли партию европейских элитных суперкаров - 07.09.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли партию европейских элитных суперкаров
На российском автомобильном рынке появился модельный ряд европейских суперкаров с впечатляющими характеристиками, наполнением и дизайном. Среди новинок: Lotus... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T16:59+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке появился модельный ряд европейских суперкаров с впечатляющими характеристиками, наполнением и дизайном. Среди новинок: Lotus Emeya, Lotus Eletre, Lamborghini Huracan Tecnica, Lamborghini Urus Performante, Ferrari Purosangue и Lamborghini Revuelto, сообщает издание "SPEED.ME".Любителям премиальных автомобилей доступен выбор между электрическими люксовыми суперкарами с преимущественно электрическими двигателями.Так, Lotus Emeya и Lotus Eletre являются прекрасными вариантами за относительно небольшую стоимость. Их цена стартует от 19 300 000 и 19 700 000 рублей соответственно. При этом, модели оснащены мощными электрическими двигателями на 612 и 918 л.с., имеют роскошный дизайн и элегантный салон.Lamborghini Huracan Tecnica не оставит равнодушными любителей скорости и острых ощущений. С 5,2-литровым двигателем он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 секунды. Его мощность - 640 л.с., а стоимость начинается от 45,5 млн рублей. По показателям от него не отстает и внедорожник Lamborghini Urus Performante за 49,9 миллионов рублей, являющийся люксом в сегменте спортивных кроссоверов.Для любителей индивидуальности и несравнимой роскоши на рынке стал доступен Ferrari Purosangue, являющийся первым внедорожником этого бренда. Цена в 129,9 млн рублей оправдывает его характеристики, мощность автомобиля - 725 л.с.Наконец, без лишних комментариев, на вершине списка расположился флагманский суперкар с мощностью более 1000 л.с. - Lamborghini Revuelto. Эксперты сходятся в одном - именно этот автомобиль установил новые стандарты для гиперкаров всего мира.
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премиальные товары, люксовые автомобили, авторынок рф, lamborghini, ferrari
премиальные товары, люксовые автомобили, авторынок РФ, Lamborghini, Ferrari
16:59 07.09.2024 (обновлено: 17:00 07.09.2024)
 
В Россию привезли партию европейских элитных суперкаров

"SPEED.ME": России стартовали продажи европейских суперкаров от 19 млн рублей

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lamborghini 400GT Espada
Автомобиль Lamborghini 400GT Espada - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке появился модельный ряд европейских суперкаров с впечатляющими характеристиками, наполнением и дизайном. Среди новинок: Lotus Emeya, Lotus Eletre, Lamborghini Huracan Tecnica, Lamborghini Urus Performante, Ferrari Purosangue и Lamborghini Revuelto, сообщает издание "SPEED.ME".
Любителям премиальных автомобилей доступен выбор между электрическими люксовыми суперкарами с преимущественно электрическими двигателями.
Так, Lotus Emeya и Lotus Eletre являются прекрасными вариантами за относительно небольшую стоимость. Их цена стартует от 19 300 000 и 19 700 000 рублей соответственно. При этом, модели оснащены мощными электрическими двигателями на 612 и 918 л.с., имеют роскошный дизайн и элегантный салон.
Lamborghini Huracan Tecnica не оставит равнодушными любителей скорости и острых ощущений. С 5,2-литровым двигателем он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 секунды. Его мощность - 640 л.с., а стоимость начинается от 45,5 млн рублей. По показателям от него не отстает и внедорожник Lamborghini Urus Performante за 49,9 миллионов рублей, являющийся люксом в сегменте спортивных кроссоверов.
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Для любителей индивидуальности и несравнимой роскоши на рынке стал доступен Ferrari Purosangue, являющийся первым внедорожником этого бренда. Цена в 129,9 млн рублей оправдывает его характеристики, мощность автомобиля - 725 л.с.
Наконец, без лишних комментариев, на вершине списка расположился флагманский суперкар с мощностью более 1000 л.с. - Lamborghini Revuelto. Эксперты сходятся в одном - именно этот автомобиль установил новые стандарты для гиперкаров всего мира.
 
премиальные товарылюксовые автомобилиавторынок РФLamborghiniFerrari
 
 
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