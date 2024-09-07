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Глава Минтранса оценил темпы развития систем беспилотного движения в России - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Глава Минтранса оценил темпы развития систем беспилотного движения в России
Глава Минтранса оценил темпы развития систем беспилотного движения в России - 07.09.2024, ПРАЙМ
Глава Минтранса оценил темпы развития систем беспилотного движения в России
Россия является одним из лидеров по развитию систем беспилотного движения, считает глава Минтранса РФ Роман Старовойт. Об этом он рассказал журналистам... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T09:44+0300
2024-09-07T09:44+0300
беспилотный транспорт
роман старовойт
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Россия является одним из лидеров по развитию систем беспилотного движения, считает глава Минтранса РФ Роман Старовойт. Об этом он рассказал журналистам новостного агентства РИАН Новости в рамках прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024. "Да, действительно, это факт, некоторые технологии являются единственными и лучшими в мире. Транспортники России давно занимаются этим вопросом", - подчеркнул министр.Он также уточнил, что российские специалисты давно занимаются созданием "умных" систем управления. Старовойт отметил вклад компании "Яндекс" в развитие новой отрасли, а также заявил, что впечатлен результатами внедрения новейших технологий.Беспилотники, подчеркнул министр, активно внедряются не только в автомобильные перевозки. Их также активно используют крупные холдинги, например, РЖД, формируя беспилотные железнодорожные и морские перевозки.
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беспилотный транспорт, роман старовойт
беспилотный транспорт, Роман Старовойт
09:44 07.09.2024
 
Глава Минтранса оценил темпы развития систем беспилотного движения в России

Старовойт: Россия является одним из лидеров по системам беспилотного движения

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБеспилотные автомобили "Яндекса"
Беспилотные автомобили Яндекса - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Россия является одним из лидеров по развитию систем беспилотного движения, считает глава Минтранса РФ Роман Старовойт. Об этом он рассказал журналистам новостного агентства РИАН Новости в рамках прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024.
"Да, действительно, это факт, некоторые технологии являются единственными и лучшими в мире. Транспортники России давно занимаются этим вопросом", - подчеркнул министр.
Он также уточнил, что российские специалисты давно занимаются созданием "умных" систем управления. Старовойт отметил вклад компании "Яндекс" в развитие новой отрасли, а также заявил, что впечатлен результатами внедрения новейших технологий.
Беспилотники, подчеркнул министр, активно внедряются не только в автомобильные перевозки. Их также активно используют крупные холдинги, например, РЖД, формируя беспилотные железнодорожные и морские перевозки.
Роман Старовойт - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
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08:16
 
беспилотный транспортРоман Старовойт
 
 
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