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"Пытался атаковать". Беспилотник влетел в здание Верховной рады
"Пытался атаковать". Беспилотник влетел в здание Верховной рады - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Пытался атаковать". Беспилотник влетел в здание Верховной рады
В здание Верховной рады в Киеве влетел неизвестный БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Максим Бужанский. | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T12:10+0300
2024-09-07T12:10+0300
2024-09-07T13:04+0300
происшествия
верховная рада
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. В здание Верховной рады в Киеве влетел неизвестный БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Максим Бужанский.По его словам, "дрон пытался атаковать здание Рады". В то же политик отметил, что БПЛА "был сбит у порога" парламента.Ранее Владимир Зеленский посетовал, что Вооруженные силы Украины не имеют возможности наносить удары по Кремлю в Москве, поскольку дальнобойное оружие, которое поставляют союзники Киеву, имеет радиус действия только около 200 км.
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верховная рада
Происшествия, Верховная рада
"Пытался атаковать". Беспилотник влетел в здание Верховной рады
Нардеп Бужанский: беспилотник влетел в здание Верховной Рады в Киеве
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ.
В здание Верховной рады в Киеве влетел неизвестный БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале
депутат украинского парламента Максим Бужанский.
По его словам, "дрон пытался атаковать здание Рады". В то же политик отметил, что БПЛА "был сбит у порога" парламента.
Не удержался. Заявление Сырского о ВСУ вызвало смех американского офицера
Ранее Владимир Зеленский посетовал, что Вооруженные силы Украины не имеют возможности наносить удары по Кремлю в Москве, поскольку дальнобойное оружие, которое поставляют союзники Киеву, имеет радиус действия только около 200 км.