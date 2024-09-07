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"Пытался атаковать". Беспилотник влетел в здание Верховной рады

"Пытался атаковать". Беспилотник влетел в здание Верховной рады - 07.09.2024, ПРАЙМ

"Пытался атаковать". Беспилотник влетел в здание Верховной рады

В здание Верховной рады в Киеве влетел неизвестный БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Максим Бужанский. | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T12:10+0300

2024-09-07T12:10+0300

2024-09-07T13:04+0300

происшествия

верховная рада

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. В здание Верховной рады в Киеве влетел неизвестный БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Максим Бужанский.По его словам, "дрон пытался атаковать здание Рады". В то же политик отметил, что БПЛА "был сбит у порога" парламента.Ранее Владимир Зеленский посетовал, что Вооруженные силы Украины не имеют возможности наносить удары по Кремлю в Москве, поскольку дальнобойное оружие, которое поставляют союзники Киеву, имеет радиус действия только около 200 км.

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верховная рада