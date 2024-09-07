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"Пытался атаковать". Беспилотник влетел в здание Верховной рады - 07.09.2024, ПРАЙМ
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"Пытался атаковать". Беспилотник влетел в здание Верховной рады
"Пытался атаковать". Беспилотник влетел в здание Верховной рады - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Пытался атаковать". Беспилотник влетел в здание Верховной рады
В здание Верховной рады в Киеве влетел неизвестный БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Максим Бужанский. | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T12:10+0300
2024-09-07T13:04+0300
происшествия
верховная рада
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. В здание Верховной рады в Киеве влетел неизвестный БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Максим Бужанский.По его словам, "дрон пытался атаковать здание Рады". В то же политик отметил, что БПЛА "был сбит у порога" парламента.Ранее Владимир Зеленский посетовал, что Вооруженные силы Украины не имеют возможности наносить удары по Кремлю в Москве, поскольку дальнобойное оружие, которое поставляют союзники Киеву, имеет радиус действия только около 200 км.
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верховная рада
Происшествия, Верховная рада
12:10 07.09.2024 (обновлено: 13:04 07.09.2024)
 
"Пытался атаковать". Беспилотник влетел в здание Верховной рады

Нардеп Бужанский: беспилотник влетел в здание Верховной Рады в Киеве

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Верховная Рада
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. В здание Верховной рады в Киеве влетел неизвестный БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Максим Бужанский.
По его словам, "дрон пытался атаковать здание Рады". В то же политик отметил, что БПЛА "был сбит у порога" парламента.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
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10:21
Ранее Владимир Зеленский посетовал, что Вооруженные силы Украины не имеют возможности наносить удары по Кремлю в Москве, поскольку дальнобойное оружие, которое поставляют союзники Киеву, имеет радиус действия только около 200 км.
 
ПроисшествияВерховная рада
 
 
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