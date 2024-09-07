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США напуганы тем, что Турция стремится вступить в БРИКС, заявил журналист

США напуганы тем, что Турция стремится вступить в БРИКС, заявил журналист - 07.09.2024, ПРАЙМ

США напуганы тем, что Турция стремится вступить в БРИКС, заявил журналист

В Белом доме опасаются вступления одного из ключевых участников Североатлантического альянса в БРИКС. Речь идет о Турции, рассказал американский журналист... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T10:04+0300

2024-09-07T10:04+0300

2024-09-07T10:04+0300

политика

турция

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. В Белом доме опасаются вступления одного из ключевых участников Североатлантического альянса в БРИКС. Речь идет о Турции, рассказал американский журналист Джексон Хинкл. "Тот факт, что они сейчас обсуждают вступление в БРИКС: сообщили, что подали заявку, посетят встречу БРИКС (саммит в Казани - ред.)... США определенно напуганы", - объяснил эксперт.Хинкл подчеркнул, что факт присоединения столь важного политического игрока к БРИКС беспокоит США. Он также добавил, что Анкара является вторым по важности членом НАТО после Вашингтона.Эксперт отметил, что политика турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана является многовекторной и направлена на получение выгоды в условиях противостояния двух политических блоков. В связи с этим, резюмировал американский журналист, он сможет поверить в истинность его намерений лишь когда Турция действительно присоединится к БРИКС.

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турция, сша, нато, брикс