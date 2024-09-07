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БРИКС создаст общий институт уполномоченного экономического оператора

БРИКС создаст общий институт уполномоченного экономического оператора - 07.09.2024, ПРАЙМ

БРИКС создаст общий институт уполномоченного экономического оператора

Страны БРИКС создают общий институт уполномоченного экономического оператора, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя ФТС России Сергей Шкляев по... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T15:55+0300

2024-09-07T15:55+0300

2024-09-07T15:55+0300

экономика

брикс

фтс россии

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС создают общий институт уполномоченного экономического оператора, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя ФТС России Сергей Шкляев по итогам встречи глав таможенных служб стран БРИКС. "Ключевыми вопросами, которые рассматривались на этой площадке, были вопросы цифровизации таможенного администрирования, вопросы институционального развития, правоохранительная деятельность как ключевой вопрос взаимодействия таможенных служб. И отдельно стоял вопрос развития института уполномоченных экономических операторов", - сказал он. "По итогам все руководители подписали общий документ, который позволил заложить основы нового института - а именно института уполномоченного экономического оператора государств-членов БРИКС", - сообщил Шкляев. Этот институт действует во многих странах на национальном уровне, в том числе, в России. Он позволяет упростить взаимодействие бизнеса и контрольных органов. Таможенная служба применяет дифференцированный подход к контролю за импортерами и экспортерами, исходя из категории риска, к которой относится та или иная компания. Статус уполномоченного экономического оператора означает, что компания имеет самый низкий уровень риска и пользуется упрощенным процедурами контроля и выпуска товаров. Также, по словам Шкляева, страны БРИКС готовят общее соглашение о взаимной помощи в таможенных делах. На сегодняшний день четыре из пяти стран уже прошли внутригосударственные согласования документа, и сейчас этот базовый документ находится на внутригосударственном согласовании в Индии. Глава российской таможенной службы на встрече призвал коллег ускорить эту работу. Также Шкляев рассказал о договоренностях, которых удалось достичь в части обмена опытом таможенных службы стран БРИКС. По его словам, Эфиопия предложила создать общую таможенную академию БРИКС. "Эта идея концептуально была поддержана, но уже не дожидаясь создания такого института, все государства высказали готовность обмениваться должностными лицами и проводить обучение в профильных учебных заведениях", - рассказал он. Главной целью этой работы является создание единых подходов таможенного администрирования во всех странах - членах объединения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, фтс россии