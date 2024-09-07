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На Мосбирже рассказали о запуске торгов в выходные дни

На Мосбирже рассказали о запуске торгов в выходные дни - 07.09.2024, ПРАЙМ

На Мосбирже рассказали о запуске торгов в выходные дни

Московская биржа обсуждает вопрос о торгах в выходные дни с участниками рынка, решение будет приниматься совместно с ними и Банком России, однако сами брокеры... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T16:20+0300

2024-09-07T16:20+0300

2024-09-07T16:20+0300

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КАЗАНЬ, 7 сен - ПРАЙМ. Московская биржа обсуждает вопрос о торгах в выходные дни с участниками рынка, решение будет приниматься совместно с ними и Банком России, однако сами брокеры по-разному относятся к этой идее, следует из выступления управляющего директора по фондовому рынку Мосбиржи Бориса Блохина. "На самом деле мы работаем сейчас с запросом участников, связанным с потенциальным расширением времени торгов на выходные линии. Была уже информация по этому вопросу, мы это очень активно хотим со всеми типами клиентов и участников обсудить. У нас была первая встреча в достаточно широком формате, где мы обсуждали возможный формат проведения этих торгов", - сказал Блохин на конференции Smart-Lab для инвесторов и трейдеров "Инвест Суббота". "Поэтому решение будет приниматься совместно с участниками, совместно с регулятором, как рынок видит, как рынок попросит сделать этот сервис, в принципе, мы так и сделаем", - добавил он. Директор по брокерскому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Игорь Пимонов отметил, что компания опрашивала своих клиентов и не видит большого интереса к торгам в выходные дни. Он добавил, что у БКС есть сервис в мобильном приложении, который позволяет выставлять заявки в любое время. "Для брокера это (торги в выходные – ред.), безусловно, большая нагрузка с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения сотрудников, которых нужно будет занимать, выходить в выходные... Соответственно, большого интереса мы не видим, чтобы запустить самим эти торги, если биржа будет их запускать, мы как брокер не сможем не идти по этому пути", - добавил он. По словам управляющего директора ВТБ Сергея Симакова, компания работает над тем, чтобы запустить торги на выходных на собственной площадке. "Сфокусируюсь на тех вещах, над которыми мы работаем в этом году. В первую очередь, мы активно развиваем нашу услугу инвестиционного консультирования… Следующее, над чем работаем - это как раз расширение торгов в выходные дни…, здесь, наверное, мы идем немного вразрез с моими коллегами, видим интерес у ряда клиентов. Мы запустили уже торговлю фондом ликвидности в выходные, планируем расширять этот список интересными бумагами", - добавил он. На текущий момент в РФ в выходные дни можно торговать с 07:00 до 23:50 некоторыми наиболее ликвидными ценными бумагами в приложении "Т‑Инвестиций", где указан точный список доступных ценных бумаг. Увидеть этот блок в приложении можно только в выходные дни.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, брокеры, биржевые торги, выходные