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Эксперты назвали среднюю стоимость букета для первоклассников и выпускников
Эксперты назвали среднюю стоимость букета для первоклассников и выпускников - 07.09.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали среднюю стоимость букета для первоклассников и выпускников
Стоимость букета для первоклассника на День знаний на 20% превысила цену весеннего букета для выпускника. Такая разница обусловлена дополнительными расходами на | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T09:18+0300
2024-09-07T09:18+0300
2024-09-07T09:18+0300
цветы
букет
первоклассники
выпускники
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Стоимость букета для первоклассника на День знаний на 20% превысила цену весеннего букета для выпускника. Такая разница обусловлена дополнительными расходами на расходники, удобрения и логистику, следует из данных исследовании системы сервисов "Контур.Маркет".В рамках исследования специалисты изучили более 600 тысяч чеков из цветочных магазинов. "Осенью букет продавали в среднем за 2,4 тысячи рублей, а весной - около 2 тысяч", - подчеркнула Дарья Жигалина, аналитик системы сервисов."Контур.Маркет" также назвали цветы с самой высокой стоимостью в осенний период. Среди них, например, подорожавшие на 47% георгины, гладиолусы, выросший в цене на 40%, астры и розы, ставшие дороже на 23-24%. Эксперты также отметили незначительный рост цен на гвоздики, тюльпаны и гипсофилы.Специалисты отметили и снижение стоимости на ряд цветочной продукции. Например, подешевели традиционно "осенние" цветы - хризантемы.
https://1prime.ru/20240828/moshenniki-851180632.html
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цветы, букет, первоклассники, выпускники
цветы, букет, первоклассники, выпускники
Эксперты назвали среднюю стоимость букета для первоклассников и выпускников
Букет для первоклассника в РФ обошелся дороже, чем для выпускника
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Стоимость букета для первоклассника на День знаний на 20% превысила цену весеннего букета для выпускника. Такая разница обусловлена дополнительными расходами на расходники, удобрения и логистику, следует из данных исследовании системы сервисов "Контур.Маркет".
В рамках исследования специалисты изучили более 600 тысяч чеков из цветочных магазинов. "Осенью букет продавали в среднем за 2,4 тысячи рублей, а весной - около 2 тысяч", - подчеркнула Дарья Жигалина, аналитик системы сервисов.
"Контур.Маркет" также назвали цветы с самой высокой стоимостью в осенний период. Среди них, например, подорожавшие на 47% георгины, гладиолусы, выросший в цене на 40%, астры и розы, ставшие дороже на 23-24%. Эксперты также отметили незначительный рост цен на гвоздики, тюльпаны и гипсофилы.
Специалисты отметили и снижение стоимости на ряд цветочной продукции. Например, подешевели традиционно "осенние" цветы - хризантемы.
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