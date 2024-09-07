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Эксперты назвали среднюю стоимость букета для первоклассников и выпускников

Эксперты назвали среднюю стоимость букета для первоклассников и выпускников - 07.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали среднюю стоимость букета для первоклассников и выпускников

Стоимость букета для первоклассника на День знаний на 20% превысила цену весеннего букета для выпускника. Такая разница обусловлена дополнительными расходами на | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T09:18+0300

2024-09-07T09:18+0300

2024-09-07T09:18+0300

цветы

букет

первоклассники

выпускники

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Стоимость букета для первоклассника на День знаний на 20% превысила цену весеннего букета для выпускника. Такая разница обусловлена дополнительными расходами на расходники, удобрения и логистику, следует из данных исследовании системы сервисов "Контур.Маркет".В рамках исследования специалисты изучили более 600 тысяч чеков из цветочных магазинов. "Осенью букет продавали в среднем за 2,4 тысячи рублей, а весной - около 2 тысяч", - подчеркнула Дарья Жигалина, аналитик системы сервисов."Контур.Маркет" также назвали цветы с самой высокой стоимостью в осенний период. Среди них, например, подорожавшие на 47% георгины, гладиолусы, выросший в цене на 40%, астры и розы, ставшие дороже на 23-24%. Эксперты также отметили незначительный рост цен на гвоздики, тюльпаны и гипсофилы.Специалисты отметили и снижение стоимости на ряд цветочной продукции. Например, подешевели традиционно "осенние" цветы - хризантемы.

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цветы, букет, первоклассники, выпускники