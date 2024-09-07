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В Воронежской области атака БПЛА вызвала детонацию взрывоопасных предметов
В Воронежской области атака БПЛА вызвала детонацию взрывоопасных предметов - 07.09.2024, ПРАЙМ
В Воронежской области атака БПЛА вызвала детонацию взрывоопасных предметов
В связи с пожаром, который возник после подавления БПЛА, в Воронежской области началась детонация взрывоопасных предметов. По предварительным данным,... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T05:32+0300
2024-09-07T05:32+0300
2024-09-07T05:33+0300
происшествия
пожар
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. В связи с пожаром, который возник после подавления БПЛА, в Воронежской области началась детонация взрывоопасных предметов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.В сообщении губернатора указывается, что в Острогожском районе области силы ПВО и РЭБ подавили беспилотник, из-за падения которого возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, которые начали детонировать.Вместе с тем Гусев отметил, что, согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, но при этом было принято решение о временной эвакуации жителей одного села в соседний населенный пункт.Также сообщается, что на месте происшествия работают оперативные службы и представители администрации района. В то же время опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.
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пожар
В Воронежской области атака БПЛА вызвала детонацию взрывоопасных предметов
Детонация взрывоопасных предметов началась после подавления БПЛА в Воронежской области
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. В связи с пожаром, который возник после подавления БПЛА, в Воронежской области началась детонация взрывоопасных предметов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
В сообщении губернатора указывается, что в Острогожском районе области силы ПВО и РЭБ подавили беспилотник, из-за падения которого возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, которые начали детонировать.
Вместе с тем Гусев отметил, что, согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, но при этом было принято решение о временной эвакуации жителей одного села в соседний населенный пункт.
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Также сообщается, что на месте происшествия работают оперативные службы и представители администрации района. В то же время опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.