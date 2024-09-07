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Иранский посол рассказал о новом договоре между Тегераном и Москвой - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Иранский посол рассказал о новом договоре между Тегераном и Москвой
Иранский посол рассказал о новом договоре между Тегераном и Москвой - 07.09.2024, ПРАЙМ
Иранский посол рассказал о новом договоре между Тегераном и Москвой
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном может быть подписан в ходе саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T21:18+0300
2024-09-07T21:18+0300
политика
россия
иран
договор
международное сотрудничество
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ТЕГЕРАН, 7 сен - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном может быть подписан в ходе саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. "Существует возможность подписания соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией на полях саммита БРИКС", — процитировало его слова иранское государственное агентство Mehr. Ранее представитель иранского МИД сообщил о продвижении работы по завершению договора о сотрудничестве между Тегераном и Москвой. По его словам, иранская сторона получила приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани. Представитель иранского МИД отметил наличие возможности обмена мнениями между официальными лицами двух стран. Документ о сотрудничестве может быть подписан в будущем и реализован после прохождения ряда формальностей, добавил он.
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россия, иран, договор, международное сотрудничество
Политика, РОССИЯ, ИРАН, договор, международное сотрудничество
21:18 07.09.2024
 
Иранский посол рассказал о новом договоре между Тегераном и Москвой

Джалали: договор о сотрудничестве Ирана и РФ могут подписать на саммите БРИКС

© AFP / STR" Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© AFP / STR
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ТЕГЕРАН, 7 сен - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном может быть подписан в ходе саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Существует возможность подписания соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией на полях саммита БРИКС", — процитировало его слова иранское государственное агентство Mehr.
Ранее представитель иранского МИД сообщил о продвижении работы по завершению договора о сотрудничестве между Тегераном и Москвой. По его словам, иранская сторона получила приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани.
Представитель иранского МИД отметил наличие возможности обмена мнениями между официальными лицами двух стран. Документ о сотрудничестве может быть подписан в будущем и реализован после прохождения ряда формальностей, добавил он.
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