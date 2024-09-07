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Парадокс: зачем Америка роняет доллар - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Парадокс: зачем Америка роняет доллар
Парадокс: зачем Америка роняет доллар - 07.09.2024, ПРАЙМ
Парадокс: зачем Америка роняет доллар
Доллар слабеет на фоне устойчивых ожиданий перехода ФРС США к снижению ключевой ставки – события, которого долго ждали и рассчитывали на него ещё весной этого... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T08:00+0300
2024-09-07T08:00+0300
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Доллар слабеет на фоне устойчивых ожиданий перехода ФРС США к снижению ключевой ставки – события, которого долго ждали и рассчитывали на него ещё весной этого года, однако тогда это не дала сделать повышенная инфляция. Но сегодня более слабый доллар действительно может быть полезен Соединенным Штатам.Снижение ставки может способствовать поддержке рынка и в целом показать успешность экономической политики нынешней администрации перед президентскими выборами в США в начале ноября.Индекс доллара (условный расчётный курс доллара против корзины основных мировых валют) тестирует поддержку на уровне 100,5 п., хотя ещё в июле был в районе 106,0 п.Помимо прочих эффектов, снижение ставки ФРС способствует снижению доходности по корпоративным и государственным облигациям – это значит, что можно будет занимать дешевле, меньше тратить на процентные платежи, а значит – будут выше прибыли.Однако гораздо важнее другое – снижение ключевой ставки привлечёт дополнительный мощный поток денег в государственные облигации, поскольку чем ниже доходности – тем выше цены.Так что спекулятивно покупать облигации будет выгодно.Это решит две задачи.Во-первых, получить положительную переоценку инвестиций в гособлигации (трежерис) для банков и фондов, в том числе пенсионных, которые до этого терпели большие убытки, когда трежерис падали во время рекордного по темпам повышения ставки ФРС пару лет назад.Во-вторых, американский Минфин получит возможность по более низким ставкам и в условиях высокого спроса рефинансировать свой долг и привлечь более дешёвые деньги на долговом рынке.А это как раз весьма актуально, учитывая высокую долговую нагрузку США (долг/ВВП) и спекуляции вокруг стоимости обслуживания этого долга - эта статья в бюджете стала крупнейшей по размеру.Будет ли снижение ставки устойчивым? Пока большинство уверено, что да. Однако, не забудем, что перед последним циклом повышением ставки в 2021 - начале 2022 года также большинство уверяло, что нет причин для большой инфляции и никакие аналогии с ситуацией семидесятых годов прошлого века не уместны.Тем не менее, получилось, как получилось.Если картина повторится полностью, то через 2-3 года вновь вернётся разгоняющаяся инфляция, и ФРС может оказаться перед необходимостью ещё более серьёзного повышения ставки. Насколько удастся избежать этого сценария, во многом зависит сейчас не только от экономических, но и от политических факторов. Причём, далеко не только от фигуры будущего президента.Автор - Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований ИВА Партнерс.
https://1prime.ru/20240905/dollar-851354074.html
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2024
Дмитрий Александров
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Дмитрий Александров
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф
Мнения аналитиков, Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
08:00 07.09.2024
 
Парадокс: зачем Америка роняет доллар

Аналитик Александров: доллар слабеет, поскольку это выгодно Америке

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Автор - Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований ИВА Партнерс.
Дмитрий Александров
Руководитель управления аналитических исследований ИВА Партнерс
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Доллар слабеет на фоне устойчивых ожиданий перехода ФРС США к снижению ключевой ставки – события, которого долго ждали и рассчитывали на него ещё весной этого года, однако тогда это не дала сделать повышенная инфляция. Но сегодня более слабый доллар действительно может быть полезен Соединенным Штатам.
Снижение ставки может способствовать поддержке рынка и в целом показать успешность экономической политики нынешней администрации перед президентскими выборами в США в начале ноября.
Индекс доллара (условный расчётный курс доллара против корзины основных мировых валют) тестирует поддержку на уровне 100,5 п., хотя ещё в июле был в районе 106,0 п.
Помимо прочих эффектов, снижение ставки ФРС способствует снижению доходности по корпоративным и государственным облигациям – это значит, что можно будет занимать дешевле, меньше тратить на процентные платежи, а значит – будут выше прибыли.
Однако гораздо важнее другое – снижение ключевой ставки привлечёт дополнительный мощный поток денег в государственные облигации, поскольку чем ниже доходности – тем выше цены.
Так что спекулятивно покупать облигации будет выгодно.
Это решит две задачи.
Во-первых, получить положительную переоценку инвестиций в гособлигации (трежерис) для банков и фондов, в том числе пенсионных, которые до этого терпели большие убытки, когда трежерис падали во время рекордного по темпам повышения ставки ФРС пару лет назад.
Во-вторых, американский Минфин получит возможность по более низким ставкам и в условиях высокого спроса рефинансировать свой долг и привлечь более дешёвые деньги на долговом рынке.
А это как раз весьма актуально, учитывая высокую долговую нагрузку США (долг/ВВП) и спекуляции вокруг стоимости обслуживания этого долга - эта статья в бюджете стала крупнейшей по размеру.
Будет ли снижение ставки устойчивым? Пока большинство уверено, что да. Однако, не забудем, что перед последним циклом повышением ставки в 2021 - начале 2022 года также большинство уверяло, что нет причин для большой инфляции и никакие аналогии с ситуацией семидесятых годов прошлого века не уместны.
Тем не менее, получилось, как получилось.
Если картина повторится полностью, то через 2-3 года вновь вернётся разгоняющаяся инфляция, и ФРС может оказаться перед необходимостью ещё более серьёзного повышения ставки. Насколько удастся избежать этого сценария, во многом зависит сейчас не только от экономических, но и от политических факторов. Причём, далеко не только от фигуры будущего президента.
Автор - Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований ИВА Партнерс.
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