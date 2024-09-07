https://1prime.ru/20240907/durov-851414865.html

Действия Франции против Дурова угрожают высоким технологиям, пишут СМИ

Действия Франции против Дурова угрожают высоким технологиям, пишут СМИ - 07.09.2024, ПРАЙМ

Действия Франции против Дурова угрожают высоким технологиям, пишут СМИ

Задержание основателя Telegram Павла Дурова французскими властями таит в себе угрозу для потенциала всего сектора высоких технологий. Оно может стать поворотной | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T22:34+0300

2024-09-07T22:34+0300

2024-09-07T22:58+0300

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ДУБАЙ, 7 сен - ПРАЙМ. Задержание основателя Telegram Павла Дурова французскими властями таит в себе угрозу для потенциала всего сектора высоких технологий. Оно может стать поворотной точкой в развитии данного сектора. Об этом пишет эмиратское издание The National. "Шоковые волны действий властей Франции против господина Дурова, вероятно, предвещают более осторожное отношение к тому, что предполагалось как неограниченный потенциал высокотехнологичных компаний в целом", — сказано в материале издания. Авторы публикации отметили, что никто из создателей крупнейших социальных платформ, кроме Дурова, никогда не обвинялся в каком-либо преступлении, несмотря на весь спектр проблем и вопросов, которые вызвали действия пользователей этих платформ в течение многих лет. В материале также сказано, что трения Telegram с властями стран не являются чем-то новым, однако задержание Дурова является беспрецедентным в истории того, как глобальный высокотехнологичный бизнес пришел, чтобы доминировать в жизни нынешнего века. Отмечается, что аналитики, инвесторы, работники и пользователи должны испытывать опасения в отношении того, "что может произойти дальше для сектора с точки зрения государственного надзора". Проводя параллели с основателем Facebook* Марком Цукербергом и его отношениями с надзорными органами, издание пришло к выводу, что более безопасным будет создание глобальной технологической платформу, если ее разработчик является гражданином США. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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павел дуров, мессенджер telegram, франция