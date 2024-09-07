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В торгпредстве рассказали о наращивании экспорта товаров из РФ в Узбекистан - 07.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240907/eksport-851406036.html
В торгпредстве рассказали о наращивании экспорта товаров из РФ в Узбекистан
В торгпредстве рассказали о наращивании экспорта товаров из РФ в Узбекистан - 07.09.2024, ПРАЙМ
В торгпредстве рассказали о наращивании экспорта товаров из РФ в Узбекистан
Предприятия Московской области планируют расширить экспорт продукции в Узбекистан, заявили в торговом представительстве РФ в республике. | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T11:33+0300
2024-09-07T11:53+0300
экономика
россия
московская область
экспорт
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ТАШКЕНТ, 7 сен - ПРАЙМ. Предприятия Московской области планируют расширить экспорт продукции в Узбекистан, заявили в торговом представительстве РФ в республике. "Московская область расширяет ассортимент товаров, экспортируемых в Узбекистан", - следует из заявления, размещённом в Telegram-канале торгпредства. Ранее в рамках бизнес-миссии в представительстве состоялась встреча представителей московских компаний. Она прошла при поддержке фонда по внешнеэкономической деятельности Московской области. Участниками бизнес-миссии стали предприятия, работающие в сфере производства сельскохозяйственного оборудования, медицинских и детских товаров, косметики, а также товаров для домашних животных.
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московская область
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россия, московская область, экспорт
Экономика, РОССИЯ, Московская область, экспорт
11:33 07.09.2024 (обновлено: 11:53 07.09.2024)
 
В торгпредстве рассказали о наращивании экспорта товаров из РФ в Узбекистан

Торгпредство РФ: предприятия Московской области намерены расширить экспорт в Узбекистан

Ташкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 сен - ПРАЙМ. Предприятия Московской области планируют расширить экспорт продукции в Узбекистан, заявили в торговом представительстве РФ в республике.
"Московская область расширяет ассортимент товаров, экспортируемых в Узбекистан", - следует из заявления, размещённом в Telegram-канале торгпредства.
Ранее в рамках бизнес-миссии в представительстве состоялась встреча представителей московских компаний. Она прошла при поддержке фонда по внешнеэкономической деятельности Московской области.
Участниками бизнес-миссии стали предприятия, работающие в сфере производства сельскохозяйственного оборудования, медицинских и детских товаров, косметики, а также товаров для домашних животных.
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ЭкономикаРОССИЯМосковская областьэкспорт
 
 
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