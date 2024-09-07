https://1prime.ru/20240907/eksport-851406036.html

В торгпредстве рассказали о наращивании экспорта товаров из РФ в Узбекистан

В торгпредстве рассказали о наращивании экспорта товаров из РФ в Узбекистан - 07.09.2024, ПРАЙМ

В торгпредстве рассказали о наращивании экспорта товаров из РФ в Узбекистан

Предприятия Московской области планируют расширить экспорт продукции в Узбекистан, заявили в торговом представительстве РФ в республике. | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T11:33+0300

2024-09-07T11:33+0300

2024-09-07T11:53+0300

экономика

россия

московская область

экспорт

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ТАШКЕНТ, 7 сен - ПРАЙМ. Предприятия Московской области планируют расширить экспорт продукции в Узбекистан, заявили в торговом представительстве РФ в республике. "Московская область расширяет ассортимент товаров, экспортируемых в Узбекистан", - следует из заявления, размещённом в Telegram-канале торгпредства. Ранее в рамках бизнес-миссии в представительстве состоялась встреча представителей московских компаний. Она прошла при поддержке фонда по внешнеэкономической деятельности Московской области. Участниками бизнес-миссии стали предприятия, работающие в сфере производства сельскохозяйственного оборудования, медицинских и детских товаров, косметики, а также товаров для домашних животных.

https://1prime.ru/20240907/zakupki-851405918.html

московская область

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россия, московская область, экспорт