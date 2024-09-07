Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США ожидают полной энергонезависимости Европы от России к 2027 году - 07.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240907/energonezavisimost-851409598.html
В США ожидают полной энергонезависимости Европы от России к 2027 году
В США ожидают полной энергонезависимости Европы от России к 2027 году - 07.09.2024, ПРАЙМ
В США ожидают полной энергонезависимости Европы от России к 2027 году
США сыграли важную роль в стремлении стать независимой от энергоресурсов России, направляя 70% экспорта СПГ на европейский рынок, к 2027 году энергетическая... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T14:53+0300
2024-09-07T14:53+0300
энергетика
сша
европа
россия
энергоресурсы
https://cdnn.1prime.ru/img/82728/52/827285239_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_f43dc7d4cac7c5fe746eaefbac43483d.jpg
АФИНЫ, 7 сен - ПРАЙМ. США сыграли важную роль в стремлении стать независимой от энергоресурсов России, направляя 70% экспорта СПГ на европейский рынок, к 2027 году энергетическая независимость Европы от России будет полной, заявил заместитель госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, бывший посол США в Киеве в период госпереворота и в Афинах. "За последние пару лет Европа добилась больших успехов в попытках стать независимой от России, так что это впечатляет… Производство (сжиженного газа) в Америке сыграло очень важную роль в стремлении Европы стать энергетически независимой от России, так как 70% экспорта СПГ из США шло на европейский рынок... Мы считаем, что Европа и ЕС полностью избавятся от российской энергии к 2027 году", - заявил Пайетт, выступая по видеосвязи на конференции журнала Economist в Салониках. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. "Диверсификация поставок означает, что не будет российского трубопроводного газа, не будет российского СПГ, не будет российской нефти, не будет российского угля", - сказал Пайетт. Пайетт напомнил о сотрудничестве в качестве посла в Греции с греческим правительством и местными властями по вопросу терминала СПГ в Александруполисе, который он охарактеризовал как "имеющий стратегическое значение". Он сказал, что ведутся переговоры о поставках газа, который через Александруполис может попасть на Украину. Пайетт отметил различные энергетические проекты, которые реализуются или будут реализовываться, такие как электрическое соединение Греции с Египтом, энергетическое сотрудничество с Кипром и Израилем, "чтобы создать отличную связь в Восточном Средиземноморье, основанную на экологически чистых технологиях энергетики", передача электроэнергии в Северную Македонию и другие. "Диверсификация источников энергии в сочетании с другим аспектом этой истории, а именно ускорением энергетического перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам, примечательна как в Европе, так и в Греции", - сказал Пайетт. Принявший участие в дискуссии министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сказал, что Греция является второй наиболее дружественной страной для его страны после соседней Румынии, и отношения, сложившиеся за эти два года, сосредоточены на энергетике. "На следующей неделе у нас запланирован визит (премьер-министра Греции Кириакоса) Мицотакиса в мою страну, и если говорить с точки зрения энергетики, то "вертикальный коридор" из Александруполиса находится в центре нашего сотрудничества. "Вертикальный коридор" - мы были первыми, кто его использовал, чтобы использовать первый газ, пришедший в Александруполис из США", - сказал Парликов. Пайетт возглавлял дипмиссию в Афинах с 2016 года до апреля 2022 года. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года. При нем на Украине произошел государственный переворот, американский посол активно поддерживал его. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве. Во время пребывания в должности посла в Афинах Пайетт готовил изменения в соглашение по оборонному сотрудничеству Греции и США, по которым Америка получила несколько новых военных баз в Греции. Пайетт открыто вмешивался в дела православной церкви. Как американский посол, Пайетт активно продвигал американский СПГ в Греции. В феврале 2021 гола Пайетт заявил, что Вашингтон будет поддерживать все проекты в энергетике, которые помогают снизить зависимость Европы от российского газа.
https://1prime.ru/20240906/evropa-851389777.html
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82728/52/827285239_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_c58c511273a52d072a76bb392f27db56.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, европа, россия, энергоресурсы
Энергетика, США, ЕВРОПА, РОССИЯ, энергоресурсы
14:53 07.09.2024
 
В США ожидают полной энергонезависимости Европы от России к 2027 году

Пайетт: Европа станет полностью энергонезависимой от России к 2027 году

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского Совета в Брюсселе
Здание Европейского Совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АФИНЫ, 7 сен - ПРАЙМ. США сыграли важную роль в стремлении стать независимой от энергоресурсов России, направляя 70% экспорта СПГ на европейский рынок, к 2027 году энергетическая независимость Европы от России будет полной, заявил заместитель госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, бывший посол США в Киеве в период госпереворота и в Афинах.
"За последние пару лет Европа добилась больших успехов в попытках стать независимой от России, так что это впечатляет… Производство (сжиженного газа) в Америке сыграло очень важную роль в стремлении Европы стать энергетически независимой от России, так как 70% экспорта СПГ из США шло на европейский рынок... Мы считаем, что Европа и ЕС полностью избавятся от российской энергии к 2027 году", - заявил Пайетт, выступая по видеосвязи на конференции журнала Economist в Салониках.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
"Диверсификация поставок означает, что не будет российского трубопроводного газа, не будет российского СПГ, не будет российской нефти, не будет российского угля", - сказал Пайетт.
Пайетт напомнил о сотрудничестве в качестве посла в Греции с греческим правительством и местными властями по вопросу терминала СПГ в Александруполисе, который он охарактеризовал как "имеющий стратегическое значение". Он сказал, что ведутся переговоры о поставках газа, который через Александруполис может попасть на Украину.
Пайетт отметил различные энергетические проекты, которые реализуются или будут реализовываться, такие как электрическое соединение Греции с Египтом, энергетическое сотрудничество с Кипром и Израилем, "чтобы создать отличную связь в Восточном Средиземноморье, основанную на экологически чистых технологиях энергетики", передача электроэнергии в Северную Македонию и другие.
"Диверсификация источников энергии в сочетании с другим аспектом этой истории, а именно ускорением энергетического перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам, примечательна как в Европе, так и в Греции", - сказал Пайетт.
Принявший участие в дискуссии министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сказал, что Греция является второй наиболее дружественной страной для его страны после соседней Румынии, и отношения, сложившиеся за эти два года, сосредоточены на энергетике. "На следующей неделе у нас запланирован визит (премьер-министра Греции Кириакоса) Мицотакиса в мою страну, и если говорить с точки зрения энергетики, то "вертикальный коридор" из Александруполиса находится в центре нашего сотрудничества. "Вертикальный коридор" - мы были первыми, кто его использовал, чтобы использовать первый газ, пришедший в Александруполис из США", - сказал Парликов.
Пайетт возглавлял дипмиссию в Афинах с 2016 года до апреля 2022 года. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года. При нем на Украине произошел государственный переворот, американский посол активно поддерживал его. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве.
Во время пребывания в должности посла в Афинах Пайетт готовил изменения в соглашение по оборонному сотрудничеству Греции и США, по которым Америка получила несколько новых военных баз в Греции. Пайетт открыто вмешивался в дела православной церкви.
Как американский посол, Пайетт активно продвигал американский СПГ в Греции. В феврале 2021 гола Пайетт заявил, что Вашингтон будет поддерживать все проекты в энергетике, которые помогают снизить зависимость Европы от российского газа.
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
Рушится на глазах: во Франции вынесли приговор Европе
Вчера, 14:04
 
ЭнергетикаСШАЕВРОПАРОССИЯэнергоресурсы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала