https://1prime.ru/20240907/ezh-851412181.html

СМИ: еж парализовал работу немецкого аэродрома

СМИ: еж парализовал работу немецкого аэродрома - 07.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: еж парализовал работу немецкого аэродрома

Упрямый еж заблокировал взлетную полосу одного из немецких аэропортов. В результате самолет не мог покинуть аэродром в течение получаса, сообщает немецкое... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T17:28+0300

2024-09-07T17:28+0300

2024-09-07T17:28+0300

самолет

аэропорт

германия

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Упрямый еж заблокировал взлетную полосу одного из немецких аэропортов. В результате самолет не мог покинуть аэродром в течение получаса, сообщает немецкое издание Bild."Он был занят поисками еды посреди взлетно-посадочной полосы и не хотел освобождать место для нашего самолета", — поделился 75-летний пилот воздушного судна Эккехард Дирбах.Очевидец столь необычной забастовки рассказал, что еж был крайне недоволен тем, что он должен был покинуть взлетную полосу. "Уходил медленно и неохотно", - резюмировал капитан.

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германия

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самолет, аэропорт, германия