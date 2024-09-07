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СМИ: еж парализовал работу немецкого аэродрома
СМИ: еж парализовал работу немецкого аэродрома - 07.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: еж парализовал работу немецкого аэродрома
Упрямый еж заблокировал взлетную полосу одного из немецких аэропортов. В результате самолет не мог покинуть аэродром в течение получаса, сообщает немецкое... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T17:28+0300
2024-09-07T17:28+0300
2024-09-07T17:28+0300
самолет
аэропорт
германия
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Упрямый еж заблокировал взлетную полосу одного из немецких аэропортов. В результате самолет не мог покинуть аэродром в течение получаса, сообщает немецкое издание Bild."Он был занят поисками еды посреди взлетно-посадочной полосы и не хотел освобождать место для нашего самолета", — поделился 75-летний пилот воздушного судна Эккехард Дирбах.Очевидец столь необычной забастовки рассказал, что еж был крайне недоволен тем, что он должен был покинуть взлетную полосу. "Уходил медленно и неохотно", - резюмировал капитан.
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самолет, аэропорт, германия
самолет, аэропорт, ГЕРМАНИЯ
СМИ: еж парализовал работу немецкого аэродрома
Bild: упрямый ёж заблокировал работу аэродрома Арнштадт в Германии