https://1prime.ru/20240907/gaz-851405248.html

Пока никто не видит. В МИД рассказали, как Запад тайно покупает газ у РФ

Пока никто не видит. В МИД рассказали, как Запад тайно покупает газ у РФ - 07.09.2024, ПРАЙМ

Пока никто не видит. В МИД рассказали, как Запад тайно покупает газ у РФ

Западные страны продолжают закупать российский газ негласно, рассказал "Известиям" глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T11:07+0300

2024-09-07T11:07+0300

2024-09-07T11:09+0300

экономика

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россия

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Западные страны продолжают закупать российский газ негласно, рассказал "Известиям" глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.По его словам, европейские государства остаются практически закрытыми для российских энергоносителей. Однако, невзирая на официальную позицию, в последние месяцы наблюдается и обратная тенденция: Европа негласно увеличивает закупки у России и сжиженного природного газа и трубопроводного газа. При этом Биричевский отметил, что в настоящий момент Российская Федерация стремится охватить другие рынки, где существует спрос на "наши углеводороды", включая Индию и КНР.Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела ранее предложил поставлять газ через его страну, если Украина перекроет трафик через Центральную Европу.

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запад, газ, россия