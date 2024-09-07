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Пока никто не видит. В МИД рассказали, как Запад тайно покупает газ у РФ - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Пока никто не видит. В МИД рассказали, как Запад тайно покупает газ у РФ
Пока никто не видит. В МИД рассказали, как Запад тайно покупает газ у РФ - 07.09.2024, ПРАЙМ
Пока никто не видит. В МИД рассказали, как Запад тайно покупает газ у РФ
Западные страны продолжают закупать российский газ негласно, рассказал "Известиям" глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T11:07+0300
2024-09-07T11:09+0300
экономика
запад
газ
россия
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Западные страны продолжают закупать российский газ негласно, рассказал "Известиям" глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.По его словам, европейские государства остаются практически закрытыми для российских энергоносителей. Однако, невзирая на официальную позицию, в последние месяцы наблюдается и обратная тенденция: Европа негласно увеличивает закупки у России и сжиженного природного газа и трубопроводного газа. При этом Биричевский отметил, что в настоящий момент Российская Федерация стремится охватить другие рынки, где существует спрос на "наши углеводороды", включая Индию и КНР.Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела ранее предложил поставлять газ через его страну, если Украина перекроет трафик через Центральную Европу.
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запад, газ, россия
Экономика, ЗАПАД, Газ, РОССИЯ
11:07 07.09.2024 (обновлено: 11:09 07.09.2024)
 
Пока никто не видит. В МИД рассказали, как Запад тайно покупает газ у РФ

МИД РФ: страны Запада негласно продолжают наращивать закупки российского газа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Западные страны продолжают закупать российский газ негласно, рассказал "Известиям" глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
По его словам, европейские государства остаются практически закрытыми для российских энергоносителей. Однако, невзирая на официальную позицию, в последние месяцы наблюдается и обратная тенденция: Европа негласно увеличивает закупки у России и сжиженного природного газа и трубопроводного газа.
При этом Биричевский отметил, что в настоящий момент Российская Федерация стремится охватить другие рынки, где существует спрос на "наши углеводороды", включая Индию и КНР.
Танкер СПГ
Неожиданный маневр: российский СПГ вытесняет США из Европы
7 августа, 03:30
Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела ранее предложил поставлять газ через его страну, если Украина перекроет трафик через Центральную Европу.
 
ЭкономикаЗАПАДГазРОССИЯ
 
 
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