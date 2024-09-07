https://1prime.ru/20240907/gretsiya-851415017.html
Греция введет налог на пассажиров круизных судов
Греция введет налог на пассажиров круизных судов - 07.09.2024, ПРАЙМ
Греция введет налог на пассажиров круизных судов
Каждый пассажир круизных судов должен будет заплатить налог в Греции, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с речью об экономической... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T22:42+0300
2024-09-07T22:42+0300
2024-09-07T22:42+0300
экономика
греция
туризм
круизы
https://cdnn.1prime.ru/img/82189/40/821894025_53:0:972:517_1920x0_80_0_0_79b56d599edef8ddb68951511ce0534e.jpg
АФИНЫ, 7 сен - ПРАЙМ. Каждый пассажир круизных судов должен будет заплатить налог в Греции, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с речью об экономической программе правительства на 88-й Международной ярмарке в Салониках. Мицотакис представил план реформ с сорока пятью мерами, направленными на увеличение доходов, развитие производственного потенциала страны, снижение неравенства и решение социальных проблем. Две меры касаются туризма. "Вводится круизный сбор с каждого пассажира, высаживающегося в греческом порту. Он будет выше на Санторини и Миконосе, ниже в других портах, и размер будет зависеть от сезона", - сказал Мицотакис. Жители ряда островов, в частности, Санторини, жаловались на гипертуризм и чрезмерную нагрузку на инфраструктуру из-за большого количества гостей. Мицотакис не назвал размер сбора, однако ранее звучали предложения сделать его в размере 10 евро на пассажира. В 2023 году Грецию посетили почти 7 миллионов пассажиров круизных судов, было более 5200 заходов круизных лайнеров. Помимо этого, повышается "климатический" сбор. "Повышается с апреля по октябрь сбор для борьбы с климатическим кризисом для гостиниц, кемпингов и аренды недвижимости через платформы. Конкретные доходы вернутся местным сообществам, чтобы они могли лучше организовать свою инфраструктуру и избежать нагрузки, с которой они сталкиваются каждое лето", - добавил премьер.
https://1prime.ru/20240831/chernogoriya-851245918.html
греция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82189/40/821894025_168:0:857:517_1920x0_80_0_0_534961687ab7b9fa3747f2e9a6435aa7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, туризм, круизы
Экономика, ГРЕЦИЯ, Туризм, круизы
Греция введет налог на пассажиров круизных судов
Премьер Греции Мицотакис: пассажиры круизных судов должны будут платить налог
АФИНЫ, 7 сен - ПРАЙМ. Каждый пассажир круизных судов должен будет заплатить налог в Греции, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с речью об экономической программе правительства на 88-й Международной ярмарке в Салониках.
Мицотакис представил план реформ с сорока пятью мерами, направленными на увеличение доходов, развитие производственного потенциала страны, снижение неравенства и решение социальных проблем. Две меры касаются туризма.
"Вводится круизный сбор с каждого пассажира, высаживающегося в греческом порту. Он будет выше на Санторини и Миконосе, ниже в других портах, и размер будет зависеть от сезона", - сказал Мицотакис.
Жители ряда островов, в частности, Санторини, жаловались на гипертуризм и чрезмерную нагрузку на инфраструктуру из-за большого количества гостей.
Мицотакис не назвал размер сбора, однако ранее звучали предложения сделать его в размере 10 евро на пассажира.
В 2023 году Грецию посетили почти 7 миллионов пассажиров круизных судов, было более 5200 заходов круизных лайнеров.
Помимо этого, повышается "климатический" сбор.
"Повышается с апреля по октябрь сбор для борьбы с климатическим кризисом для гостиниц, кемпингов и аренды недвижимости через платформы. Конкретные доходы вернутся местным сообществам, чтобы они могли лучше организовать свою инфраструктуру и избежать нагрузки, с которой они сталкиваются каждое лето", - добавил премьер.
Черногория объяснила санкции против России, невзирая на доходы от туризма