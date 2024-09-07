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Греция введет налог на пассажиров круизных судов

Греция введет налог на пассажиров круизных судов - 07.09.2024, ПРАЙМ

Греция введет налог на пассажиров круизных судов

Каждый пассажир круизных судов должен будет заплатить налог в Греции, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с речью об экономической... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T22:42+0300

2024-09-07T22:42+0300

2024-09-07T22:42+0300

экономика

греция

туризм

круизы

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АФИНЫ, 7 сен - ПРАЙМ. Каждый пассажир круизных судов должен будет заплатить налог в Греции, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с речью об экономической программе правительства на 88-й Международной ярмарке в Салониках. Мицотакис представил план реформ с сорока пятью мерами, направленными на увеличение доходов, развитие производственного потенциала страны, снижение неравенства и решение социальных проблем. Две меры касаются туризма. "Вводится круизный сбор с каждого пассажира, высаживающегося в греческом порту. Он будет выше на Санторини и Миконосе, ниже в других портах, и размер будет зависеть от сезона", - сказал Мицотакис. Жители ряда островов, в частности, Санторини, жаловались на гипертуризм и чрезмерную нагрузку на инфраструктуру из-за большого количества гостей. Мицотакис не назвал размер сбора, однако ранее звучали предложения сделать его в размере 10 евро на пассажира. В 2023 году Грецию посетили почти 7 миллионов пассажиров круизных судов, было более 5200 заходов круизных лайнеров. Помимо этого, повышается "климатический" сбор. "Повышается с апреля по октябрь сбор для борьбы с климатическим кризисом для гостиниц, кемпингов и аренды недвижимости через платформы. Конкретные доходы вернутся местным сообществам, чтобы они могли лучше организовать свою инфраструктуру и избежать нагрузки, с которой они сталкиваются каждое лето", - добавил премьер.

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греция, туризм, круизы