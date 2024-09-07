Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России обвалились продажи новых грузовых автомобилей - 07.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240907/gruzovik-851408748.html
В России обвалились продажи новых грузовых автомобилей
В России обвалились продажи новых грузовых автомобилей - 07.09.2024, ПРАЙМ
В России обвалились продажи новых грузовых автомобилей
По итогам последнего летнего месяца в России были реализованы 10 948 грузовых автомобилей, что на 32,6% ниже показателя того же периода прошлого года, сообщает... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T14:24+0300
2024-09-07T14:24+0300
грузовики
авторынок рф
продажи автомобилей
https://cdnn.1prime.ru/img/83879/92/838799258_0:46:3077:1777_1920x0_80_0_0_a97dbcb1ff17aef9fdc659cb6b40efb3.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. По итогам последнего летнего месяца в России были реализованы 10 948 грузовых автомобилей, что на 32,6% ниже показателя того же периода прошлого года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".Прежде всего, резкое снижение показателя эксперты объясняют практически отсутствующей сравнительной базой, поскольку в прошлом году объемы продаж грузовиков достигли своего исторического максимума и превысили 16 тысяч единиц.Результат августа в текущем году, однако, лишь на 3,9% не достает до показателей июля. В связи с этим, отмечают эксперты, реализация транспортных средств в конце лета соответствует среднемесячному уровню 2024 года.Среди самых популярных моделей "Автостат" отметил китайский бренд SITRAK, отечественный KAMAZ, а также "китайцев" Shacman, Dongfeng и FAW.
https://1prime.ru/20240907/avto-851278851.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83879/92/838799258_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f98a2b0db07317ca6fa6a46c2d8f1a7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
грузовики, авторынок рф, продажи автомобилей
грузовики, авторынок РФ, продажи автомобилей
14:24 07.09.2024
 
В России обвалились продажи новых грузовых автомобилей

"Автостат": продажи новых грузовых автомобилей в августе упали на треть

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкГрузовики на автомобильной дороге федерального значения "Амур"
Грузовики на автомобильной дороге федерального значения Амур - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. По итогам последнего летнего месяца в России были реализованы 10 948 грузовых автомобилей, что на 32,6% ниже показателя того же периода прошлого года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Прежде всего, резкое снижение показателя эксперты объясняют практически отсутствующей сравнительной базой, поскольку в прошлом году объемы продаж грузовиков достигли своего исторического максимума и превысили 16 тысяч единиц.
Результат августа в текущем году, однако, лишь на 3,9% не достает до показателей июля. В связи с этим, отмечают эксперты, реализация транспортных средств в конце лета соответствует среднемесячному уровню 2024 года.
Среди самых популярных моделей "Автостат" отметил китайский бренд SITRAK, отечественный KAMAZ, а также "китайцев" Shacman, Dongfeng и FAW.
Автомобиль ЛуАЗ-969 - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
"Монстр-трак". Самые провальные модели советского автопрома
08:00
 
грузовикиавторынок РФпродажи автомобилей
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала