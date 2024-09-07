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В России обвалились продажи новых грузовых автомобилей
В России обвалились продажи новых грузовых автомобилей - 07.09.2024, ПРАЙМ
В России обвалились продажи новых грузовых автомобилей
По итогам последнего летнего месяца в России были реализованы 10 948 грузовых автомобилей, что на 32,6% ниже показателя того же периода прошлого года, сообщает... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T14:24+0300
2024-09-07T14:24+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. По итогам последнего летнего месяца в России были реализованы 10 948 грузовых автомобилей, что на 32,6% ниже показателя того же периода прошлого года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".Прежде всего, резкое снижение показателя эксперты объясняют практически отсутствующей сравнительной базой, поскольку в прошлом году объемы продаж грузовиков достигли своего исторического максимума и превысили 16 тысяч единиц.Результат августа в текущем году, однако, лишь на 3,9% не достает до показателей июля. В связи с этим, отмечают эксперты, реализация транспортных средств в конце лета соответствует среднемесячному уровню 2024 года.Среди самых популярных моделей "Автостат" отметил китайский бренд SITRAK, отечественный KAMAZ, а также "китайцев" Shacman, Dongfeng и FAW.
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грузовики, авторынок рф, продажи автомобилей
грузовики, авторынок РФ, продажи автомобилей
В России обвалились продажи новых грузовых автомобилей
"Автостат": продажи новых грузовых автомобилей в августе упали на треть
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ.
По итогам последнего летнего месяца в России были реализованы 10 948 грузовых автомобилей, что на 32,6% ниже показателя того же периода прошлого года, сообщает аналитическое агентство "Автостат"
.
Прежде всего, резкое снижение показателя эксперты объясняют практически отсутствующей сравнительной базой, поскольку в прошлом году объемы продаж грузовиков достигли своего исторического максимума и превысили 16 тысяч единиц.
Результат августа в текущем году, однако, лишь на 3,9% не достает до показателей июля. В связи с этим, отмечают эксперты, реализация транспортных средств в конце лета соответствует среднемесячному уровню 2024 года.
Среди самых популярных моделей "Автостат" отметил китайский бренд SITRAK, отечественный KAMAZ, а также "китайцев" Shacman, Dongfeng и FAW.
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