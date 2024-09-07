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Старовойт рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Севморпути
Старовойт рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Севморпути - 07.09.2024, ПРАЙМ
Старовойт рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Севморпути
Государства Ближнего Востока имеют интерес в развитии Северного морского пути. КНР уже реализует ряд проектов в этой отрасли, заявил глава российского Минтранса | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T10:20+0300
2024-09-07T10:20+0300
2024-09-07T10:20+0300
северный морской путь
росатом
минтранс рф
роман старовойт
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Государства Ближнего Востока имеют интерес в развитии Северного морского пути. КНР уже реализует ряд проектов в этой отрасли, заявил глава российского Минтранса Роман Старовойт в ходе прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024."Мы, конечно, рассчитываем на развитие Северного морского пути, большого Северного морского пути", - уточнил министр. Ранее российский президент Владимир Путин в рамках своего выступления на Восточном экономическом форуме уточнил, что Севморпуть должен быть обеспечен круглогодичным судоходством. Российские компании намерены наращивать объемы грузоперевозок и мощности своих морских портов. "Росатом" выполняет функции по администрированию перевозок, а также обеспечивает инфраструктурное развитие СМП.
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северный морской путь, росатом, минтранс рф, роман старовойт, китай, ближний восток
Северный морской путь, Росатом, Минтранс РФ, Роман Старовойт, КИТАЙ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Старовойт рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Севморпути
Старовойт: на Ближнем Востоке заинтересованы в развитии Северного морского пути
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Государства Ближнего Востока имеют интерес в развитии Северного морского пути. КНР уже реализует ряд проектов в этой отрасли, заявил глава российского Минтранса Роман Старовойт в ходе прошедшего во Владивостоке ВЭФ-2024.
"Мы, конечно, рассчитываем на развитие Северного морского пути, большого Северного морского пути", - уточнил министр.
Ранее российский президент Владимир Путин в рамках своего выступления на Восточном экономическом форуме уточнил, что Севморпуть должен быть обеспечен круглогодичным судоходством. Российские компании намерены наращивать объемы грузоперевозок и мощности своих морских портов.
"Росатом" выполняет функции по администрированию перевозок, а также обеспечивает инфраструктурное развитие СМП.
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