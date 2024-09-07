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Ивлеева вновь обратилась в арбитраж в Санкт-Петербурге - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Ивлеева вновь обратилась в арбитраж в Санкт-Петербурге
Ивлеева вновь обратилась в арбитраж в Санкт-Петербурге - 07.09.2024, ПРАЙМ
Ивлеева вновь обратилась в арбитраж в Санкт-Петербурге
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал новый иск блогера Анастасии Ивлеевой к предпринимателю, у которого она не смогла... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T16:05+0300
2024-09-07T16:06+0300
бизнес
ип
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал новый иск блогера Анастасии Ивлеевой к предпринимателю, у которого она не смогла отсудить более одного миллиона рублей за срыв поставки мебели, следует из материалов дела. "Истцы: Анастасия Вячеславовна Ивлеева. Ответчики: ИП Дмитрий Ларичкин... Сумма исковых требований 1 109 952 (рубля – ред.)", – сказано в карточке дела. Иск пока не приняли к производству. Ранее в июне текущего года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу Ивлеевой на решение о взыскании в ее пользу с указанного предпринимателя около шести тысяч рублей при исковых требованиях свыше одного миллиона рублей. Блогер тогда оспаривала решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 12 февраля. Согласно данному судебному акту, иск Ивлеевой к Ларичкину связан с заключенным в декабре 2022 года договором на поставку мебели "по размерам, эскизам и требованиям заказчика". Мебель была готова, но ее не смонтировали в установленный срок ввиду временной блокировки счетов подрядчика. В итоге с ИП в пользу Ивлеевой взыскали 6048 рублей, при этом ее иск был заявлен на 1 миллион 79 тысяч 586 рублей 41 копейку.
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бизнес, ип, суд, мебель
Бизнес, ИП, суд, мебель
16:05 07.09.2024 (обновлено: 16:06 07.09.2024)
 
Ивлеева вновь обратилась в арбитраж в Санкт-Петербурге

Ивлеева, проиграв мебельный иск, вновь обратилась в арбитраж Санкт-Петербурга

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПремьера проекта "Блогеры и дороги"
Премьера проекта Блогеры и дороги - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал новый иск блогера Анастасии Ивлеевой к предпринимателю, у которого она не смогла отсудить более одного миллиона рублей за срыв поставки мебели, следует из материалов дела.
"Истцы: Анастасия Вячеславовна Ивлеева. Ответчики: ИП Дмитрий Ларичкин... Сумма исковых требований 1 109 952 (рубля – ред.)", – сказано в карточке дела.
Иск пока не приняли к производству.
Ранее в июне текущего года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу Ивлеевой на решение о взыскании в ее пользу с указанного предпринимателя около шести тысяч рублей при исковых требованиях свыше одного миллиона рублей. Блогер тогда оспаривала решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 12 февраля.
Согласно данному судебному акту, иск Ивлеевой к Ларичкину связан с заключенным в декабре 2022 года договором на поставку мебели "по размерам, эскизам и требованиям заказчика". Мебель была готова, но ее не смонтировали в установленный срок ввиду временной блокировки счетов подрядчика.
В итоге с ИП в пользу Ивлеевой взыскали 6048 рублей, при этом ее иск был заявлен на 1 миллион 79 тысяч 586 рублей 41 копейку.
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