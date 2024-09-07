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Мосбиржа намерена запустить расчетные фьючерсы на какао

Мосбиржа намерена запустить расчетные фьючерсы на какао - 07.09.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа намерена запустить расчетные фьючерсы на какао

Московская биржа хочет этой осенью запустить торги расчетными фьючерсами на какао, сообщила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева на... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T19:01+0300

2024-09-07T19:01+0300

2024-09-07T19:01+0300

экономика

биржевые торги

мосбиржа

какао-бобы

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КАЗАНЬ, 7 сен - ПРАЙМ. Московская биржа хочет этой осенью запустить торги расчетными фьючерсами на какао, сообщила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева на конференции Smart-Lab для инвесторов и трейдеров "Инвест Суббота". "Мы постоянно расширяем возможности клиентов, добавляя новые инструменты. В этом году уже запустили 22 новых инструмента, еще 20 у нас находится в проработке. На следующей неделе мы запускаем фьючерсы на акции "Распадской"… Также в ближайшее время будем расширять линейку вечных фьючерсов на акции "Газпрома" и Сбербанка. Много клиентов также запрашивают фьючерсы на какао", - сказала она. "Мы стараемся запустить его (фьючерс на какао – ред.) осенью. Портрет клиента не поменялся, но поменялся портфель клиента… И если смотреть на рейтинг инструментов по количеству активных клиентов в августе, то топ-три инструмента – это инструменты товарного рынка: газ, золото, нефть… В связи с чем понятно и очевидно, что товарные контракты вызывают огромный спрос и интерес со стороны наших клиентов", - уточнила она журналистам в кулуарах форума. Фьючерс будет расчетным, расчеты будут проводиться в рублях, базовый актив – стоимость какао-бобов на зарубежных рынках, сейчас это порядка 700 рублей за килограмм, в лоте – 10 килограммов, гарантийное обеспечение – 20% от контракта. Исполнение контрактов будет немного нестандартное - пять месяцев в году: март, май, июль, сентябрь, декабрь, также уточнила она будущие параметры контрактов. Тикер на рынке Мосбиржи – COCOA, короткий тикер - CС, также следует из презентации Патрикеевой к выступлению.

https://1prime.ru/20240907/brokery-851411258.html

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биржевые торги, мосбиржа, какао-бобы