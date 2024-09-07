https://1prime.ru/20240907/kitay-851409768.html
В Китае отметили, что страна представляет возможности для США
В Китае отметили, что страна представляет возможности для США - 07.09.2024, ПРАЙМ
В Китае отметили, что страна представляет возможности для США
Современный Китай представляет для США возможности и не несет угрозу. Об этом заявил в субботу замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь. | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T14:58+0300
2024-09-07T14:58+0300
2024-09-07T14:58+0300
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ПЕКИН, 7 сен – ПРАЙМ. Современный Китай представляет для США возможности и не несет угрозу. Об этом заявил в субботу замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь. Ван Шоувэнь и замминистра торговли США Мариса Лаго в субботу в китайском городе Тяньцзинь провели второе заседание китайско-американской рабочей группы по торговле. "Китай продолжит и дальше всестороннее углублять реформы, расширять открытость и реализовывать высококачественное развитие. Современный Китай с огромным населением — это возможность, а не угроза для США", - заявил Ван Шоувэнь, слова которого приводятся на сайте минкоммерции КНР. При этом он отметил, что Пекин готов работать совместно с Вашингтоном над укреплением взаимодействия, расширением сотрудничества, преодолением разногласий и созданием хорошей политической среды для сотрудничества между деловыми кругами двух стран.
https://1prime.ru/20240906/kitay-851388188.html
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сша, китай, международная торговля
Экономика, США, КИТАЙ, международная торговля
В Китае отметили, что страна представляет возможности для США
Минкоммерции КНР: Китай представляет возможности для США, а не угрозу
ПЕКИН, 7 сен – ПРАЙМ. Современный Китай представляет для США возможности и не несет угрозу. Об этом заявил в субботу замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь.
Ван Шоувэнь и замминистра торговли США Мариса Лаго в субботу в китайском городе Тяньцзинь провели второе заседание китайско-американской рабочей группы по торговле.
"Китай продолжит и дальше всестороннее углублять реформы, расширять открытость и реализовывать высококачественное развитие. Современный Китай с огромным населением — это возможность, а не угроза для США", - заявил Ван Шоувэнь, слова которого приводятся на сайте минкоммерции КНР.
При этом он отметил, что Пекин готов работать совместно с Вашингтоном над укреплением взаимодействия, расширением сотрудничества, преодолением разногласий и созданием хорошей политической среды для сотрудничества между деловыми кругами двух стран.
В Минпромторге назвали ключевые направления сотрудничества с Китаем