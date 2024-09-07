Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае отметили, что страна представляет возможности для США - 07.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240907/kitay-851409768.html
В Китае отметили, что страна представляет возможности для США
В Китае отметили, что страна представляет возможности для США - 07.09.2024, ПРАЙМ
В Китае отметили, что страна представляет возможности для США
Современный Китай представляет для США возможности и не несет угрозу. Об этом заявил в субботу замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь. | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T14:58+0300
2024-09-07T14:58+0300
экономика
сша
китай
международная торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ПЕКИН, 7 сен – ПРАЙМ. Современный Китай представляет для США возможности и не несет угрозу. Об этом заявил в субботу замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь. Ван Шоувэнь и замминистра торговли США Мариса Лаго в субботу в китайском городе Тяньцзинь провели второе заседание китайско-американской рабочей группы по торговле. "Китай продолжит и дальше всестороннее углублять реформы, расширять открытость и реализовывать высококачественное развитие. Современный Китай с огромным населением — это возможность, а не угроза для США", - заявил Ван Шоувэнь, слова которого приводятся на сайте минкоммерции КНР. При этом он отметил, что Пекин готов работать совместно с Вашингтоном над укреплением взаимодействия, расширением сотрудничества, преодолением разногласий и созданием хорошей политической среды для сотрудничества между деловыми кругами двух стран.
https://1prime.ru/20240906/kitay-851388188.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, китай, международная торговля
Экономика, США, КИТАЙ, международная торговля
14:58 07.09.2024
 
В Китае отметили, что страна представляет возможности для США

Минкоммерции КНР: Китай представляет возможности для США, а не угрозу

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© AFP / Wang Zhao
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 7 сен – ПРАЙМ. Современный Китай представляет для США возможности и не несет угрозу. Об этом заявил в субботу замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь.
Ван Шоувэнь и замминистра торговли США Мариса Лаго в субботу в китайском городе Тяньцзинь провели второе заседание китайско-американской рабочей группы по торговле.
"Китай продолжит и дальше всестороннее углублять реформы, расширять открытость и реализовывать высококачественное развитие. Современный Китай с огромным населением — это возможность, а не угроза для США", - заявил Ван Шоувэнь, слова которого приводятся на сайте минкоммерции КНР.
При этом он отметил, что Пекин готов работать совместно с Вашингтоном над укреплением взаимодействия, расширением сотрудничества, преодолением разногласий и созданием хорошей политической среды для сотрудничества между деловыми кругами двух стран.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
В Минпромторге назвали ключевые направления сотрудничества с Китаем
Вчера, 12:59
 
ЭкономикаСШАКИТАЙмеждународная торговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала