https://1prime.ru/20240907/kitay-851409768.html

В Китае отметили, что страна представляет возможности для США

В Китае отметили, что страна представляет возможности для США - 07.09.2024, ПРАЙМ

В Китае отметили, что страна представляет возможности для США

Современный Китай представляет для США возможности и не несет угрозу. Об этом заявил в субботу замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь. | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T14:58+0300

2024-09-07T14:58+0300

2024-09-07T14:58+0300

экономика

сша

китай

международная торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg

ПЕКИН, 7 сен – ПРАЙМ. Современный Китай представляет для США возможности и не несет угрозу. Об этом заявил в субботу замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь. Ван Шоувэнь и замминистра торговли США Мариса Лаго в субботу в китайском городе Тяньцзинь провели второе заседание китайско-американской рабочей группы по торговле. "Китай продолжит и дальше всестороннее углублять реформы, расширять открытость и реализовывать высококачественное развитие. Современный Китай с огромным населением — это возможность, а не угроза для США", - заявил Ван Шоувэнь, слова которого приводятся на сайте минкоммерции КНР. При этом он отметил, что Пекин готов работать совместно с Вашингтоном над укреплением взаимодействия, расширением сотрудничества, преодолением разногласий и созданием хорошей политической среды для сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

https://1prime.ru/20240906/kitay-851388188.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, китай, международная торговля