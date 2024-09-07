https://1prime.ru/20240907/metro-851408870.html

Путин принял участие в запуске первого участка Троицкой линии метро

Путин принял участие в запуске первого участка Троицкой линии метро - 07.09.2024, ПРАЙМ

Путин принял участие в запуске первого участка Троицкой линии метро

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города по видеосвязи приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии московского... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T14:36+0300

2024-09-07T14:36+0300

2024-09-07T14:36+0300

экономика

россия

москва

владимир путин

московское метро

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850120999_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_9d43613877c1daf793262c19c44ab755.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города по видеосвязи приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии московского метро. Для пассажиров открылся участок длиной 8,3 километра от станция "Новаторская" до станции "Тютчевская", включающий в себя еще две станции — "Генерала Тюленева" и "Университет Дружбы Народов". "Новаторская" имеет пересадку на Большую кольцевую линию. Участок от "Новаторской" до "Тютчесвской" является первым запущенным участком новой — уже шестнадцатой — ветки московского метро. Троицкая линия будет проходить от станции МЦК "ЗИЛ" в Даниловском районе до города Троицка. Длина данной ветки составит более 43 километров с 17 станциями. Ветка станет одним из самых протяженных радиусов московского метрополитена и самым большим за МКАД. Глава государства поздравил жителей столицы с открытием этого участка новой линии метро,. Он отметил, что "Москва делает выдающиеся успехи в сфере метростроения", и это — заслуга тех, кто работает в этой важнейший отрасли городского хозяйства. Путин подчеркнул, что строительство новых станций метро в Москве меняет качество жизни людей. По его словам, "это то то, о чем люди мечтают, когда начинают создавать семьи и обустраивать свое жилье в этих районах". Президент РФ выразил благодарность строителям московского метро за их работу и поздравил с Днем города. В материалах к открытию первого участка новой линии сказано, что он улучшит транспортное обслуживание примерно одного миллиона москвичей. При этом более 800 тысяч жителей московских районов Обручевский, Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка (поселок Мосрентген), получили метро в пешей доступности. Как ожидается, к 2029 году новыми станциями ежедневно будут пользоваться порядка 100 тысяч человек, в перспективе прогнозируется рост пассажиропотока, в том числе с учетом ввода нового жилья. Также отмечается, что открытие первого участка новой ветки позволит снизить нагрузку на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро, а также на прилегающую улично-дорожную сеть. Подвижной состав Троицкой линии укомплектован самыми современными российскими поездами "Москва-2024" с улучшенной аэродинамикой, оборудованными мощными системами кондиционирования, внутри есть USB-разъемы и информационные экраны, сказано в материалах.

https://1prime.ru/20240907/moskino-851408538.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, владимир путин, московское метро