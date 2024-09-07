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На Украине появилась новая проблема из-за насильственной мобилизации

На Украине появилась новая проблема из-за насильственной мобилизации - 07.09.2024, ПРАЙМ

На Украине появилась новая проблема из-за насильственной мобилизации

Бизнес на Украине массово жалуется на сложности с постановкой машин на учет в МВД из-за военкоматов, которые насильственно мобилизуют сотрудников или транспорт, | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T14:00+0300

2024-09-07T14:00+0300

2024-09-07T14:09+0300

украина

насильственная мобилизация на украине

мвд

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Бизнес на Украине массово жалуется на сложности с постановкой машин на учет в МВД из-за военкоматов, которые насильственно мобилизуют сотрудников или транспорт, рассказали в украинском издании "Страна.ua" со ссылкой на бизнесменов. "Среди обязательных требований – справка из военкомата о постановке транспортного средства на военный учет. Без нее в сервисный центр МВД можно даже не приходить. Если речь идет о перерегистрации машины, которая ранее была в собственности юрлица, и регистрируется также на юридическое лицо, то нужны справки и о снятии с учета, и о постановке на учет в военкомат", — объяснил руководитель общественной организации Сергея Доротича. Его слова приводит издание.В компаниях также отмечают две проблемы: не забронированный от мобилизации сотрудник предприятия скорее всего не согласиться идти в военкомат, при этом бизнесу грозит остаться без авто, которое, как отмечается, может срочно понадобиться военным, и ее конфискуют. Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в свою очередь отмечает изданию, что все транспортные средства юрлиц подлежат военному учету. Теперь эти правила распространяются даже на перегон автомобилей в другие регионы. Поэтому при продаже или после покупки авто бизнес должен идти за справкой в военкомат и снимать или ставить машину на учет.Украинские компании стараются решить вопрос за взятки. Платят обычно и за авто, и за водителя. "Покупают своего рода абонемент - чтобы не трогали машину и не мобилизовали водителя. Такса - от 10 тысяч гривен (243 доллара) в месяц, если машин много, и от 30 тысяч (730 долларов) - если речь идет об одном авто. К примеру, за 20 машин нужно занести 200 тысяч (4,8 тысячи долларов) в месяц. Людей с такими "абонементами" не трогают, и справки на новые авто о постановке на учет им выдают без проблем. Единственное, добавляется еще сумма в общем счете за "лишнюю" транспортную единицу. Точно так же без проблем можно снять авто с учета", - сообщает издание, ссылаясь на слова бизнесмена, пожелавшего остаться неназванным. Иногда вопрос решается не деньгами, а в "натуральной форме". То есть - просто отдают военкомату одну из машин, чтоб получить регистрацию на все остальные.

https://1prime.ru/20240907/ukraintsy-851406998.html

украина

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украина, насильственная мобилизация на украине, мвд