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На Мосбирже рассказали о возобновлении утренних торгов

На Мосбирже рассказали о возобновлении утренних торгов - 07.09.2024, ПРАЙМ

На Мосбирже рассказали о возобновлении утренних торгов

Московская биржа рассматривает возобновление утренних торгов, сказал управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин на конференции Smart-Lab для... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T20:52+0300

2024-09-07T20:52+0300

2024-09-07T21:09+0300

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КАЗАНЬ, 7 сен - ПРАЙМ. Московская биржа рассматривает возобновление утренних торгов, сказал управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин на конференции Smart-Lab для инвесторов и трейдеров "Инвест Суббота", отвечая на вопрос о развитии сервисов биржи для жителей восточных регионов России. "Действительно у нас была утренняя сессия, мы будем обсуждать с участниками формат ее возобновления. Напомним, утренняя сессия проводилась с 6.50 мск. То есть время может увеличиться на 3 часа. Кажется, это хорошее подспорье для восточных регионов, чтобы люди не в ночи торговали, а могли делать сделки в более комфортное время", - сказал он. Управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева надеется, что утренние торги возобновятся уже в этом году, в частности на срочном рынке. "На срочном рынке в утреннюю сессию торговались все инструменты. Сейчас, возможно, чуть-чуть поменяется набор инструментов в утреннюю сессию… Посмотрим, какой итоговый будет дизайн, какие инструменты будут допущены, какие нет, и какое будет время старта торгов", - добавила она. Утренние торги на валютном и срочном рынках проводились с 1 марта 2021 года, на рынке акций - с 6 декабря 2021 года, тогда аукцион открытия начинался в 6.50 мск, а утренняя сессия проходила с 7.00 мск и до 9.50 мск. Приостановка утренних торгов на рынках Московской биржи произошла в феврале 2022 года, после чего с сентября того же года на валютном рынке торги возобновились с 6.50 мск, а на срочном – с 9.00 мск. С 13 июня 2024 года утренние торги на рынках биржи не проводятся.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, биржевые торги