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Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино

Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино - 07.09.2024, ПРАЙМ

Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино

Президент России Владимир Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино в Москве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T14:18+0300

2024-09-07T14:18+0300

2024-09-07T14:23+0300

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кино

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино в Москве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Российский лидер и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в "Зарядье" участвуют в открытии новых объектов инфраструктуры в столице, мероприятие проводится по видеоконференцсвязи. На церемонии открытия деятели киноиндустрии попросили главу государства по традиции дать режиссерскую команду, чтобы они могли символически щелкнуть кинохлопушкой, являющейся одним из характерных элементов съемочного процесса. "Камера, мотор!" — скомандовал Путин и тем самым дал старт открытию. Собянин в ходе мероприятия отметил, что Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках. В кинопарке Москино за год работы снято порядка полусотни фильмов, рассказал он."Мы тоже сегодня соревнуемся с Голливудом, ставим себе задачи создать площадку мирового уровня. Она сегодня уже с точки зрения натурных площадок, их количества и качества, я думаю, уже одна из лучших в мире", - сказал Собянин, рассказывая о кинопарке.Он подчеркнул, что это только первый этап, впереди еще две очереди. Сейчас в кинопарке работает 18 площадок, во второй очереди ожидается 20 площадок и 26 - в третьей. При этом в кинопарке уже активно снимаются отечественные проекты."От желающих работать там нет отбоя, действительно там все заполнено. Уже сегодня за год мы сняли где-то полсотни различных кинопроектов", — заявил мэр.Собянин в августе 2019 принял решение о постройке кинопарка Москино. Он представляет собой комплекс натурных площадок и сопутствующей инфраструктуры для съемок кино. Москино — одна из главных площадок создаваемого Московского кинокластера, в состав которого входят три площадки киностудии Горького. Общая площадь проектируемой территории составляет более 1100 гектаров. На ней запланирована постройка в общей сложности более 60 натурных локаций. Кинопарк Москино станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. В перечень локаций войдут города России, Европы, Ближнего Востока и других регионов. Предполагается, что к 2030 году на базе инфраструктуры Московского кинокластера будет сниматься до 80% отечественного кино. Это позволит ежегодно снимать более 200 фильмов. Ожидается, что развитие кинопарка привлечет до десяти миллионов гостей в год. Сейчас окончен первый этап развития – на территории площадью 180 гектаров построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть6 объектов инфраструктуры. В рамках второй очереди – 2024-2027 года – на территории 300 гектаров предусмотрено строительство 20 натурных площадок. В рамках третьей очереди – 2027-2030 года – на территории более 630 гектаров будет построено еще более 26 натурных площадок. В 2023-2024 годах на площадках кинопарка снято 55 проектов, включая проекты крупнейших медиагрупп: НМГ, Газпром-медиа холдинг, USM Holdings, Первый канал, "Сбер". В работе находятся порядка 20 проектов, запланированы съемки еще 15 проектов различного формата. В свободное от съемок время кинопарк можно посетить в рамках экскурсий и специальных мероприятий – ландшафтных и художественных инсталляций.

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