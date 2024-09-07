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Путин оценил вклад Москвы в развитие России и успехи СВО - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил вклад Москвы в развитие России и успехи СВО
Путин оценил вклад Москвы в развитие России и успехи СВО - 07.09.2024, ПРАЙМ
Путин оценил вклад Москвы в развитие России и успехи СВО
Российский президент Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города, подчеркнув, что столица России является городом героем и тружеником, символом и оплотом... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T13:22+0300
2024-09-07T13:22+0300
россия
москва
владимир путин
сво
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города, подчеркнув, что столица России является городом героем и тружеником, символом и оплотом государственности страны. "Москвичи всегда особенно на самых сложных этапах истории остро чувствовали свою ответственность за родину, совершали трудовые и ратные подвиги, сберегали уникальный культурные ценности и показывали примеры мужества, стойкости и любви к родине", - заявил он, обращаясь к жителям столицы.Глава Кремля отметил роль московских предприятий в выпуске продукции для нужд российских солдат на фронте, развитии беспилотных технологий, производстве критически важных лекарственных препаратов, а также в укреплении безопасности страны и ее технологического суверенитета.Столица России является одним из лучших мегаполисов всего мира, заметил Путин. Она во многом опережает другие передовые города по качеству жизни, возможностям для россиян и гостей страны, заключил российский президент.
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россия, москва, владимир путин, сво
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, СВО
13:22 07.09.2024
 
Путин оценил вклад Москвы в развитие России и успехи СВО

Путин назвал Москву городом-героем и тружеником, символом и оплотом государственности РФ

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча В. Путина с доверенными лицами в Кремле
Встреча В. Путина с доверенными лицами в Кремле
© POOL
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города, подчеркнув, что столица России является городом героем и тружеником, символом и оплотом государственности страны.
"Москвичи всегда особенно на самых сложных этапах истории остро чувствовали свою ответственность за родину, совершали трудовые и ратные подвиги, сберегали уникальный культурные ценности и показывали примеры мужества, стойкости и любви к родине", - заявил он, обращаясь к жителям столицы.
Глава Кремля отметил роль московских предприятий в выпуске продукции для нужд российских солдат на фронте, развитии беспилотных технологий, производстве критически важных лекарственных препаратов, а также в укреплении безопасности страны и ее технологического суверенитета.
Столица России является одним из лучших мегаполисов всего мира, заметил Путин. Она во многом опережает другие передовые города по качеству жизни, возможностям для россиян и гостей страны, заключил российский президент.
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РОССИЯМОСКВАВладимир ПутинСВО
 
 
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