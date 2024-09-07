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В Госдуме предложили разрешить VPN для Wi-Fi в заведениях общепита

В Госдуме предложили разрешить VPN для Wi-Fi в заведениях общепита - 07.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили разрешить VPN для Wi-Fi в заведениях общепита

Замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева выступила с предложением разрешить VPN для Wi-Fi в кафе и ресторанах. Соответствующий запрос она... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T15:10+0300

2024-09-07T15:10+0300

2024-09-07T15:10+0300

экономика

россия

госдума

vpn

общепит

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева выступила с предложением разрешить VPN для Wi-Fi в кафе и ресторанах. Соответствующий запрос она направила в Минэкономразвития. Она считает, что данная мера на фоне растущей популярности VPN-сервисов в России и снижения темпов роста общепита позволит его поддержать с целью сохранения высоких темпов экономического роста. По мнению Авксентьевой, одной из возможных мер поддержки, не требующей выделения бюджетных средств, "может стать снижение регуляторной нагрузки, в частности, предоставление права кафе и ресторанам устанавливать WIFI со встроенным VPN в рамках мер поддержки МСП". Депутат полагает, что введение данной меры позволит увеличить посещаемость точек общепита, что, в свою очередь, повысит спрос на их продукцию. В запросе отмечается, что согласно Федеральному закону от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" правительство РФ вправе принимать решения, предусматривающие введение временного моратория на соблюдение законодательства РФ. Авксентьева попросила Минэкономразвития рассмотреть целесообразность реализации указанной инициативы и, в случае ее поддержки, предложить кабмину внести необходимые поправки в Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ и предоставить право правительству РФ ввести мораторий на запрет установления VPN-сервисов на Wi-Fi в публичных местах.

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россия, госдума, vpn, общепит