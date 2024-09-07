https://1prime.ru/20240907/patent-851411123.html

Новый хит от Stellantis: автомобили без окон, дверей и крыши

Новый хит от Stellantis: автомобили без окон, дверей и крыши - 07.09.2024, ПРАЙМ

Новый хит от Stellantis: автомобили без окон, дверей и крыши

Автомобильная компания Stellantis, к которой принадлежат в том числе модели Jeep, запатентовала "съемную оконную систему", которая сделает автомобиль полностью... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T16:15+0300

2024-09-07T16:15+0300

2024-09-07T16:15+0300

stellantis

jeep

патент

окна

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Автомобильная компания Stellantis, к которой принадлежат в том числе модели Jeep, запатентовала "съемную оконную систему", которая сделает автомобиль полностью открытым без снятия крыши, сообщает издание "32CARS.RU".Существующие модели Jeep уже имеют съемные двери и крышу, однако специальные крепления, на которых будут держаться окна, являются новинкой в автомобильной индустрии. Так, пассажиры смогут без труда снять боковые и задние стекла, которые обычно являются статичными.Согласно источникам, первые инновационные модели появятся в продаже уже в конце текущего года. Производители уверены - автомобили с новой функцией станут настоящим хитом среди любителей активного отдыха и путешествий.

https://1prime.ru/20240907/gruzovik-851408748.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

stellantis, jeep, патент, окна