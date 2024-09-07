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Новый хит от Stellantis: автомобили без окон, дверей и крыши - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Новый хит от Stellantis: автомобили без окон, дверей и крыши
Новый хит от Stellantis: автомобили без окон, дверей и крыши - 07.09.2024, ПРАЙМ
Новый хит от Stellantis: автомобили без окон, дверей и крыши
Автомобильная компания Stellantis, к которой принадлежат в том числе модели Jeep, запатентовала "съемную оконную систему", которая сделает автомобиль полностью... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T16:15+0300
2024-09-07T16:15+0300
stellantis
jeep
патент
окна
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Автомобильная компания Stellantis, к которой принадлежат в том числе модели Jeep, запатентовала "съемную оконную систему", которая сделает автомобиль полностью открытым без снятия крыши, сообщает издание "32CARS.RU".Существующие модели Jeep уже имеют съемные двери и крышу, однако специальные крепления, на которых будут держаться окна, являются новинкой в автомобильной индустрии. Так, пассажиры смогут без труда снять боковые и задние стекла, которые обычно являются статичными.Согласно источникам, первые инновационные модели появятся в продаже уже в конце текущего года. Производители уверены - автомобили с новой функцией станут настоящим хитом среди любителей активного отдыха и путешествий.
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stellantis, jeep, патент, окна
Stellantis, Jeep, патент, окна
16:15 07.09.2024
 
Новый хит от Stellantis: автомобили без окон, дверей и крыши

"32CARS.RU": Stellantis запатентовала систему съемных окон для автомобилей

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкГонка на внедорожниках в Волгоградской области
Гонка на внедорожниках в Волгоградской области - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Автомобильная компания Stellantis, к которой принадлежат в том числе модели Jeep, запатентовала "съемную оконную систему", которая сделает автомобиль полностью открытым без снятия крыши, сообщает издание "32CARS.RU".
Существующие модели Jeep уже имеют съемные двери и крышу, однако специальные крепления, на которых будут держаться окна, являются новинкой в автомобильной индустрии. Так, пассажиры смогут без труда снять боковые и задние стекла, которые обычно являются статичными.
Согласно источникам, первые инновационные модели появятся в продаже уже в конце текущего года. Производители уверены - автомобили с новой функцией станут настоящим хитом среди любителей активного отдыха и путешествий.
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