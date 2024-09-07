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"Конец близок". На Западе раскрыли, что началось в Киеве из-за маневра РФ

"Конец близок". На Западе раскрыли, что началось в Киеве из-за маневра РФ - 07.09.2024, ПРАЙМ

"Конец близок". На Западе раскрыли, что началось в Киеве из-за маневра РФ

Успешное наступление ВС России вызвало серьезные кадровым перестановки на Украине. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский военный эксперт Александр... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T06:34+0300

2024-09-07T06:34+0300

2024-09-07T06:35+0300

политика

украина

кадровые перестановки

оценка

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Успешное наступление ВС России вызвало серьезные кадровым перестановки на Украине. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.По его словам, "на самой Украине были насмешки и критика в отношении перестановок в правительстве Зеленского". После этого Меркурис отметил, что, на его взгляд, "это не последние перестановки, мы движемся к концу".При этом он предположил, что чем хуже будет становиться положение Вооруженных сил Украины на фронте, тем чаще в украинском правительстве будут происходить перестановки – ведь многие киевские чиновники, осознав сложность ситуацию, захотят покинуть свои посты и отправиться в какое-либо безопасное место."Они захотят уехать на Запад, <...> пока музыка не перестала играть", — подытожил эксперт.

https://1prime.ru/20240906/ukraina-851394805.html

украина

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украина, кадровые перестановки, оценка