https://1prime.ru/20240907/putin-851409463.html

Путин пригласил Москино в Кремль и пообещал "потесниться"

Путин пригласил Москино в Кремль и пообещал "потесниться" - 07.09.2024, ПРАЙМ

Путин пригласил Москино в Кремль и пообещал "потесниться"

Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей киноотрасли из Москино снимать в Кремль и в шутку пообещал "потесниться". | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T14:48+0300

2024-09-07T14:48+0300

2024-09-07T14:49+0300

россия

владимир путин

кремль

кино

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей киноотрасли из Москино снимать в Кремль и в шутку пообещал "потесниться". Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в режиме видеоконференции участвовали в открытии первой очереди кинопарка Москино в Москве. Представители данного проекта вышли на связь, находясь на одной из съемочных площадок фильма "Петр Первый". Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, говоря о самой площадке, отметил, что Путину она хорошо известна, так как изображает Соборную площадь Кремля. Путин в ответ заявил, что "действительно, Соборная площадь выглядит абсолютно натурально". "Но что бы хотел отметить: если у вас еще будет потребность в подобных съемках, обращайтесь напрямую, — мы предоставим вам возможность, немножко подвинемся, потеснимся", — пошутил российский лидер и добавил, что средства, которые кинематографисты тратят на создание "копий того, что у нас и так имеется, можно будет потратить в данном случае, скажем, на ремонтные работы в самом Кремле". Путин также согласился, что кинематографистам "виднее, как организовать эту работу". Глава государства также заявил, что власти готовы поддержать кинематографистов, не только вкладывая городские либо федеральные деньги в реализацию их планов, но и "вот в таком непосредственном сотрудничестве".

https://1prime.ru/20240907/moskino-851408538.html

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россия, владимир путин, кремль, кино