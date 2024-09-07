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Путин пригласил Москино в Кремль и пообещал "потесниться" - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Путин пригласил Москино в Кремль и пообещал "потесниться"
Путин пригласил Москино в Кремль и пообещал "потесниться" - 07.09.2024, ПРАЙМ
Путин пригласил Москино в Кремль и пообещал "потесниться"
Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей киноотрасли из Москино снимать в Кремль и в шутку пообещал "потесниться". | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T14:48+0300
2024-09-07T14:49+0300
россия
владимир путин
кремль
кино
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей киноотрасли из Москино снимать в Кремль и в шутку пообещал "потесниться". Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в режиме видеоконференции участвовали в открытии первой очереди кинопарка Москино в Москве. Представители данного проекта вышли на связь, находясь на одной из съемочных площадок фильма "Петр Первый". Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, говоря о самой площадке, отметил, что Путину она хорошо известна, так как изображает Соборную площадь Кремля. Путин в ответ заявил, что "действительно, Соборная площадь выглядит абсолютно натурально". "Но что бы хотел отметить: если у вас еще будет потребность в подобных съемках, обращайтесь напрямую, — мы предоставим вам возможность, немножко подвинемся, потеснимся", — пошутил российский лидер и добавил, что средства, которые кинематографисты тратят на создание "копий того, что у нас и так имеется, можно будет потратить в данном случае, скажем, на ремонтные работы в самом Кремле". Путин также согласился, что кинематографистам "виднее, как организовать эту работу". Глава государства также заявил, что власти готовы поддержать кинематографистов, не только вкладывая городские либо федеральные деньги в реализацию их планов, но и "вот в таком непосредственном сотрудничестве".
https://1prime.ru/20240907/moskino-851408538.html
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россия, владимир путин, кремль, кино
РОССИЯ, Владимир Путин, Кремль, кино
14:48 07.09.2024 (обновлено: 14:49 07.09.2024)
 
Путин пригласил Москино в Кремль и пообещал "потесниться"

Путин пообещал киноотрасли из Москино "потесниться" при съемках "Петра Первого"

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей киноотрасли из Москино снимать в Кремль и в шутку пообещал "потесниться".
Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в режиме видеоконференции участвовали в открытии первой очереди кинопарка Москино в Москве. Представители данного проекта вышли на связь, находясь на одной из съемочных площадок фильма "Петр Первый". Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, говоря о самой площадке, отметил, что Путину она хорошо известна, так как изображает Соборную площадь Кремля.
Путин в ответ заявил, что "действительно, Соборная площадь выглядит абсолютно натурально".
"Но что бы хотел отметить: если у вас еще будет потребность в подобных съемках, обращайтесь напрямую, — мы предоставим вам возможность, немножко подвинемся, потеснимся", — пошутил российский лидер и добавил, что средства, которые кинематографисты тратят на создание "копий того, что у нас и так имеется, можно будет потратить в данном случае, скажем, на ремонтные работы в самом Кремле".
Путин также согласился, что кинематографистам "виднее, как организовать эту работу".
Глава государства также заявил, что власти готовы поддержать кинематографистов, не только вкладывая городские либо федеральные деньги в реализацию их планов, но и "вот в таком непосредственном сотрудничестве".
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино
14:18
 
РОССИЯВладимир ПутинКремлькино
 
 
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