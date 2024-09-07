https://1prime.ru/20240907/rakety-851402946.html

"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева

"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева - 07.09.2024, ПРАЙМ

"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева

У Соединенных Штатов могут возникнуть серьезные проблемы, если они отправят на Украину дальнобойные ракеты, которыми украинские войска будут наносить удары по... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T08:25+0300

2024-09-07T08:25+0300

2024-09-07T08:26+0300

вооружения

сша

ракеты

экспертное мнение

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. У Соединенных Штатов могут возникнуть серьезные проблемы, если они отправят на Украину дальнобойные ракеты, которыми украинские войска будут наносить удары по территории Российской Федерации. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, США не хотят попасть в ловушку, потому что"поняли, что если они дадут Украине <...> ракеты, то русские <...> не позволят нам уйти от ответа, и мы дорого заплатим".Ранее министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что возможная поставка дальнобойных ракет Киеву не сыграет решающую роль в конфликте.

https://1prime.ru/20240827/rakety-851151684.html

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сша, ракеты, экспертное мнение