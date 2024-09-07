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"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
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"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева
"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева
У Соединенных Штатов могут возникнуть серьезные проблемы, если они отправят на Украину дальнобойные ракеты, которыми украинские войска будут наносить удары по... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T08:25+0300
2024-09-07T08:26+0300
вооружения
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ракеты
экспертное мнение
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. У Соединенных Штатов могут возникнуть серьезные проблемы, если они отправят на Украину дальнобойные ракеты, которыми украинские войска будут наносить удары по территории Российской Федерации. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, США не хотят попасть в ловушку, потому что"поняли, что если они дадут Украине &lt;...&gt; ракеты, то русские &lt;...&gt; не позволят нам уйти от ответа, и мы дорого заплатим".Ранее министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что возможная поставка дальнобойных ракет Киеву не сыграет решающую роль в конфликте.
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сша, ракеты, экспертное мнение
Вооружения, США, ракеты, экспертное мнение
08:25 07.09.2024 (обновлено: 08:26 07.09.2024)
 
"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева

Джонсон: отправка Вашингтоном дальнобойных ракет ВСУ спровоцирует ответ России

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. У Соединенных Штатов могут возникнуть серьезные проблемы, если они отправят на Украину дальнобойные ракеты, которыми украинские войска будут наносить удары по территории Российской Федерации. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, США не хотят попасть в ловушку, потому что
"поняли, что если они дадут Украине <...> ракеты, то русские <...> не позволят нам уйти от ответа, и мы дорого заплатим".
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
FT: Киев передал США данные об объектах РФ для атак западными ракетами
27 августа, 14:40
Ранее министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что возможная поставка дальнобойных ракет Киеву не сыграет решающую роль в конфликте.
 
ВооруженияСШАракетыэкспертное мнение
 
 
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