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"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева
"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева
У Соединенных Штатов могут возникнуть серьезные проблемы, если они отправят на Украину дальнобойные ракеты, которыми украинские войска будут наносить удары по... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T08:25+0300
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. У Соединенных Штатов могут возникнуть серьезные проблемы, если они отправят на Украину дальнобойные ракеты, которыми украинские войска будут наносить удары по территории Российской Федерации. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, США не хотят попасть в ловушку, потому что"поняли, что если они дадут Украине <...> ракеты, то русские <...> не позволят нам уйти от ответа, и мы дорого заплатим".Ранее министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что возможная поставка дальнобойных ракет Киеву не сыграет решающую роль в конфликте.
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сша, ракеты, экспертное мнение
Вооружения, США, ракеты, экспертное мнение
"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева
Джонсон: отправка Вашингтоном дальнобойных ракет ВСУ спровоцирует ответ России
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ.
У Соединенных Штатов могут возникнуть серьезные проблемы, если они отправят на Украину дальнобойные ракеты, которыми украинские войска будут наносить удары по территории Российской Федерации. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom
высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, США не хотят попасть в ловушку, потому что
"поняли, что если они дадут Украине <...> ракеты, то русские <...> не позволят нам уйти от ответа, и мы дорого заплатим".
FT: Киев передал США данные об объектах РФ для атак западными ракетами
Ранее министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что возможная поставка дальнобойных ракет Киеву не сыграет решающую роль в конфликте.