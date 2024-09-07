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Трамп может признать за Россией новые регионы, заявил журналист из США

Трамп может признать за Россией новые регионы, заявил журналист из США - 07.09.2024, ПРАЙМ

Трамп может признать за Россией новые регионы, заявил журналист из США

Администрация кандидата в президенты Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа в случае его победы на близящихся выборах может признать новые российские... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T12:52+0300

2024-09-07T12:52+0300

2024-09-07T12:52+0300

политика

дональд трамп

россия

китай

выборы в сша

новые регионы рф

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Администрация кандидата в президенты Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа в случае его победы на близящихся выборах может признать новые российские территории, считает американский журналист Джексон Хинкл. В разговоре с новостным агентством РИА Новости он подчеркнул, что в близких к Трампу кругах эта идея уже была озвучена."Они (Россия - ред.), в свою очередь, должны будут мутить воду в своих отношениях с Китаем в попытках создать новый китайско-советский раскол", - объяснил журналист, заявив, что в таком случае подобная перспектива вполне может стать реальностью.Сам Хинкл полагает, что у подобного плана мало шансов на успех, поскольку Вашингтон не имеет возможности диктовать свои правила таким гигантам, как Россия и Китай. Трамп, однако, может этого не осознавать, оговорился эксперт.

https://1prime.ru/20240907/svo-851406319.html

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дональд трамп, россия, китай, выборы в сша, новые регионы рф