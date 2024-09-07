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Путин рассказал о темпах роста промышленного производства в Москве
Путин рассказал о темпах роста промышленного производства в Москве - 07.09.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о темпах роста промышленного производства в Москве
За последние 5 лет промышленное производство в обрабатывающих отраслях московских предприятий выросло в 2,5 раза. В 2024 году тенденция сохраняется, рассказал... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T13:34+0300
2024-09-07T13:34+0300
2024-09-07T13:34+0300
москва
владимир путин
промышленное производство
обрабатывающие отрасли
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. За последние 5 лет промышленное производство в обрабатывающих отраслях московских предприятий выросло в 2,5 раза. В 2024 году тенденция сохраняется, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе обращения к москвичам."А в первом полугодии текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп сохранился, остается очень высоким. На сегодняшний день уже 20 процентов", - подчеркнул глава Кремля.Его обращение приурочено к Дню города, который Москва празднует сегодня, 7 сентября.
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москва, владимир путин, промышленное производство, обрабатывающие отрасли
МОСКВА, Владимир Путин, промышленное производство, обрабатывающие отрасли
Путин рассказал о темпах роста промышленного производства в Москве
Путин: темпы роста промышленного производства в Москве остаются высокими
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. За последние 5 лет промышленное производство в обрабатывающих отраслях московских предприятий выросло в 2,5 раза. В 2024 году тенденция сохраняется, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе обращения к москвичам.
"А в первом полугодии текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп сохранился, остается очень высоким. На сегодняшний день уже 20 процентов", - подчеркнул глава Кремля.
Его обращение приурочено к Дню города, который Москва празднует сегодня, 7 сентября.
Путин оценил вклад Москвы в развитие России и успехи СВО