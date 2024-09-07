https://1prime.ru/20240907/rost-851407839.html

Путин рассказал о темпах роста промышленного производства в Москве

Путин рассказал о темпах роста промышленного производства в Москве - 07.09.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о темпах роста промышленного производства в Москве

За последние 5 лет промышленное производство в обрабатывающих отраслях московских предприятий выросло в 2,5 раза. В 2024 году тенденция сохраняется, рассказал... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T13:34+0300

2024-09-07T13:34+0300

2024-09-07T13:34+0300

москва

владимир путин

промышленное производство

обрабатывающие отрасли

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851354404_0:139:2980:1815_1920x0_80_0_0_154c838e9113b870ff1765a775c958e6.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. За последние 5 лет промышленное производство в обрабатывающих отраслях московских предприятий выросло в 2,5 раза. В 2024 году тенденция сохраняется, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе обращения к москвичам."А в первом полугодии текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп сохранился, остается очень высоким. На сегодняшний день уже 20 процентов", - подчеркнул глава Кремля.Его обращение приурочено к Дню города, который Москва празднует сегодня, 7 сентября.

https://1prime.ru/20240907/moskva-851407683.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, владимир путин, промышленное производство, обрабатывающие отрасли