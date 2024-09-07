https://1prime.ru/20240907/rozygrysh-851406721.html

Стало известно, сколько москвичей победили в розыгрыше "Миллион призов"

Стало известно, сколько москвичей победили в розыгрыше "Миллион призов" - 07.09.2024, ПРАЙМ

Стало известно, сколько москвичей победили в розыгрыше "Миллион призов"

Победителями первого розыгрыша акция "ВыбираемВместе2024-Москва" программы "Миллион призов" стали более 1,1 миллиона москвичей, сообщил журналистам президент... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T12:04+0300

2024-09-07T12:04+0300

2024-09-07T12:04+0300

миллион

москва

победа

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Победителями первого розыгрыша акция "ВыбираемВместе2024-Москва" программы "Миллион призов" стали более 1,1 миллиона москвичей, сообщил журналистам президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. "На 20.00 6 сентября всего приняли участие в акции 1 733 485 человек, стали победителями из них 1 122 000", - сказал Платонов. Он уточнил, что одну тысячу рублей выиграли 961 125 человек, три тысячи рублей - 132 000 человек, пять тысяч рублей - 28 775 человек. "Из всех выигравших, из них 445 264 претендовали на гарантированные призы, - это те, кто впервые голосовал, и кто старше 60 лет. Из них по три тысячи выиграли 52 466 человек и по пять тысяч выиграли 11 550 человек", - добавил Платонов. Участники акции "ВыбираемВместе2024 - Москва" программы "Миллион призов" могут выиграть дополнительные призы. Розыгрыши пройдут 7, 8 и 9 сентября среди тех, кто проголосовал дистанционно на выборах депутатов Московской городской думы.

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миллион, москва, победа