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Фицо рассказал, почему словацкие СМИ не затрагивают тему "Северных потоков" - 07.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240907/sevpotok-851410301.html
Фицо рассказал, почему словацкие СМИ не затрагивают тему "Северных потоков"
Фицо рассказал, почему словацкие СМИ не затрагивают тему "Северных потоков" - 07.09.2024, ПРАЙМ
Фицо рассказал, почему словацкие СМИ не затрагивают тему "Северных потоков"
СМИ в Словакии не затрагивают тему подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", так как есть данные о возможной причастности Киева. Об этом... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T15:47+0300
2024-09-07T15:49+0300
энергетика
словакия
украина
роберт фицо
подрыв "северных потоков"
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БРАТИСЛАВА, 7 сен - ПРАЙМ. СМИ в Словакии не затрагивают тему подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", так как есть данные о возможной причастности Киева. Об этом заявил в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Как возможно то, что словацкие СМИ не занимаются атакой на Nord Stream? Как это возможно? Все хорошо знаем, как это было и кто это сделал. Сегодня это уже понятно, что это была какая-то группа украинцев, которая пустила в воздух трубопровод. Это атака на стратегическую энергетическую инфраструктуру, (председатель Еврокомиссии — ред.) Урсула фон дер Ляйен говорила, что последствия должны быть самые строгие. Почему не говорим об этом? Ах, потому что Украина", — сказал он. Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач отмечал, что отсутствие реакции ЕК на информацию о возможной причастности Киева к подрыву "Северных потоков" создает опасный прецедент. Он полагает, что европейские и словацкие политики, попутно поддерживающие конфликт на Украине, молчат о какой-либо ее возможной ответственности. Кроме того, Такач отвергал легитимизацию любых атак на инфраструктуру государств Европы. Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма
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словакия, украина, роберт фицо, подрыв "северных потоков"
Энергетика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Роберт Фицо, подрыв "Северных потоков"
15:47 07.09.2024 (обновлено: 15:49 07.09.2024)
 
Фицо рассказал, почему словацкие СМИ не затрагивают тему "Северных потоков"

Фицо: словацкие СМИ не пишут о подрыве "Севпотоков" из-за причастности Украины

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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БРАТИСЛАВА, 7 сен - ПРАЙМ. СМИ в Словакии не затрагивают тему подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", так как есть данные о возможной причастности Киева. Об этом заявил в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Как возможно то, что словацкие СМИ не занимаются атакой на Nord Stream? Как это возможно? Все хорошо знаем, как это было и кто это сделал. Сегодня это уже понятно, что это была какая-то группа украинцев, которая пустила в воздух трубопровод. Это атака на стратегическую энергетическую инфраструктуру, (председатель Еврокомиссии — ред.) Урсула фон дер Ляйен говорила, что последствия должны быть самые строгие. Почему не говорим об этом? Ах, потому что Украина", — сказал он.
Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач отмечал, что отсутствие реакции ЕК на информацию о возможной причастности Киева к подрыву "Северных потоков" создает опасный прецедент. Он полагает, что европейские и словацкие политики, попутно поддерживающие конфликт на Украине, молчат о какой-либо ее возможной ответственности. Кроме того, Такач отвергал легитимизацию любых атак на инфраструктуру государств Европы.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма
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ЭнергетикаСЛОВАКИЯУКРАИНАРоберт Фицоподрыв "Северных потоков"
 
 
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