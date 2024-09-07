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В России прокомментировали ситуацию с решением вопроса о скифском золоте

В России прокомментировали ситуацию с решением вопроса о скифском золоте - 07.09.2024, ПРАЙМ

В России прокомментировали ситуацию с решением вопроса о скифском золоте

Вопрос о скифском золоте ждет долгое рассмотрение и ждать объективности в его решении не стоит. Об этом заявил агентству РИА Новости специальный представитель... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T16:59+0300

2024-09-07T16:59+0300

2024-09-07T17:08+0300

скифское золото

россия

украина

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Вопрос о скифском золоте ждет долгое рассмотрение и ждать объективности в его решении не стоит. Об этом заявил агентству РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Это будет долго рассматриваться. Я не хочу быть дурным пророком, но у меня нет ощущения, что это будет в пользу крымских музеев, поскольку очень политизированный процесс. Ситуация под сильнейшим давлением политических сил в западных странах. И я уверен, что никакой объективности в решении этого вопроса не будет", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе скифского золота. Четыре музея из Крыма (Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" ) передали в 2013 году в Бонн, а затем в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". На фоне воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что ее надо передать Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. Он оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме 27 ноября 2023 года подтвердил агентству РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.

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скифское золото, россия, украина