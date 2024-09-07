Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России прокомментировали ситуацию с решением вопроса о скифском золоте - 07.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240907/shvydkoy-851411904.html
В России прокомментировали ситуацию с решением вопроса о скифском золоте
В России прокомментировали ситуацию с решением вопроса о скифском золоте - 07.09.2024, ПРАЙМ
В России прокомментировали ситуацию с решением вопроса о скифском золоте
Вопрос о скифском золоте ждет долгое рассмотрение и ждать объективности в его решении не стоит. Об этом заявил агентству РИА Новости специальный представитель... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T16:59+0300
2024-09-07T17:08+0300
скифское золото
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/31/842403137_0:114:2182:1341_1920x0_80_0_0_1d23561d5943ff23abca37283cb5dfc5.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Вопрос о скифском золоте ждет долгое рассмотрение и ждать объективности в его решении не стоит. Об этом заявил агентству РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Это будет долго рассматриваться. Я не хочу быть дурным пророком, но у меня нет ощущения, что это будет в пользу крымских музеев, поскольку очень политизированный процесс. Ситуация под сильнейшим давлением политических сил в западных странах. И я уверен, что никакой объективности в решении этого вопроса не будет", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе скифского золота. Четыре музея из Крыма (Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" ) передали в 2013 году в Бонн, а затем в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". На фоне воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что ее надо передать Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. Он оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме 27 ноября 2023 года подтвердил агентству РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.
https://1prime.ru/20240905/ukraina-851361587.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/31/842403137_123:0:2060:1453_1920x0_80_0_0_4dffd094ce3cd7e382d0d1371860f370.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
скифское золото, россия, украина
скифское золото, РОССИЯ, УКРАИНА
16:59 07.09.2024 (обновлено: 17:08 07.09.2024)
 
В России прокомментировали ситуацию с решением вопроса о скифском золоте

Швыдкой: ждать объективности в решении вопроса о скифском золоте не стоит

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСкифское золото
Скифское золото - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Вопрос о скифском золоте ждет долгое рассмотрение и ждать объективности в его решении не стоит. Об этом заявил агентству РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Это будет долго рассматриваться. Я не хочу быть дурным пророком, но у меня нет ощущения, что это будет в пользу крымских музеев, поскольку очень политизированный процесс. Ситуация под сильнейшим давлением политических сил в западных странах. И я уверен, что никакой объективности в решении этого вопроса не будет", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе скифского золота.
Четыре музея из Крыма (Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" ) передали в 2013 году в Бонн, а затем в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".
На фоне воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что ее надо передать Украине.
В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. Он оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме 27 ноября 2023 года подтвердил агентству РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
В Крыму выписали ордер на поимку Зеленского
5 сентября, 12:27
 
скифское золотоРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала