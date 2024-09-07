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Sitronics представила электросудно для прогулок по каналам Петербурга

Sitronics представила электросудно для прогулок по каналам Петербурга - 07.09.2024, ПРАЙМ

Sitronics представила электросудно для прогулок по каналам Петербурга

Компания Sitronics Group (входит в группу АФК "Система") представила губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову первое электросудно "Мойка 2.0" для... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T19:19+0300

2024-09-07T19:19+0300

2024-09-07T19:19+0300

экономика

речной электротранспорт

санкт-петербург

туризм

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Компания Sitronics Group (входит в группу АФК "Система") представила губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову первое электросудно "Мойка 2.0" для прогулок по рекам и каналам Северной столицы производства компании Emperium, рассказали РИА Новости в компании. "Александру Беглову представили первое электросудно для прогулок по рекам и каналам Санкт-Петербурга производства компании Emperium. Новую модель губернатору Санкт-Петербурга представил управляющий партнер АФК "Система", председатель совета директоров Николай Пожидаев. Оно произведено верфью Emperium в Отрадном Ленинградской области специально для прогулочно-экскурсионных перевозок по рекам и каналам Северной столицы", - рассказали в компании. Конструкторское бюро компании Emperium совместно с правительством Санкт-Петербурга разработало проект модернизированной электрической версии дизельного судна "Мойка". "Мойка 2.0" предназначена для эксплуатации на туристических внутригородских маршрутах. В этом году оно будет проходить тестовую эксплуатацию. Начать перевозку пассажиров на судах данной модели в Санкт-Петербурге планируется в 2025 году. Электросудно получило название "Канарейка" в честь одноименной реки. Длина судна составляет 16,5 метров, ширина – 4 метра, высота – 2,45. Вместимость составляет 40 пассажиров. По инициативе правительства Санкт-Петербурга прорабатывается заказ на производство двух электросудов данной модели на верфи Emperium к навигации следующего года. "Самое главное, что отличает наше судно – это экологичность, отсутствие выхлопных газов, утечек углеводородов. Преимущества судна создают все условия для комфортных поездок. Кроме того, оно дешевле в эксплуатации – у электрического судна затраты на протяжении 15 лет будут ниже на 250 процентов, чем на обслуживание и заправку дизельного судна", – сказал управляющий партнер АФК "Система", председатель совета директоров Sitronics Group Николай Пожидаев, чьи слова приводятся пресс-службой.

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речной электротранспорт, санкт-петербург, туризм