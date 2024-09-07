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Названа сумма, инвестированная Пентагоном в производство снарядов для Киева
Названа сумма, инвестированная Пентагоном в производство снарядов для Киева - 07.09.2024, ПРАЙМ
Названа сумма, инвестированная Пентагоном в производство снарядов для Киева
Пентагон с 2022 года инвестировал $5,3 млрд в расширение производства снарядов на фоне оказания военной помощи Украине, следует из отчета, размещенного на сайте | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T07:09+0300
2024-09-07T07:09+0300
2024-09-07T07:18+0300
вооружения
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Пентагон с 2022 года инвестировал $5,3 млрд в расширение производства снарядов на фоне оказания военной помощи Украине, следует из отчета, размещенного на сайте оборонного ведомства Соединенных Штатов. Как указывается в отчете, представленные в нем данные отражают наращивание производственных мощностей с 2022 года до текущих темпов. Согласно документу, "США инвестировали 5,3 миллиарда долларов в расширение внутреннего производства... боеприпасов или их компонентов".Из отчета следует, что в 2022 году в Соединенных Штатов в месяц выпускали 14,4 тыс. снарядов калибра 155 мм, пять РСЗО HIMARS и 21 ЗРК Patriot. А к настоящему моменту объем производства снарядов калибра 155 мм увеличилось до 40 тысяч в месяц, выпуск РСЗО HIMARS - до восьми, ЗРК Patriot - до 42 в месяц.
https://1prime.ru/20240905/sklad-851372059.html
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пентагон, снаряды, инвестиции
Вооружения, Пентагон, снаряды, инвестиции
Названа сумма, инвестированная Пентагоном в производство снарядов для Киева
Пентагон: в производство боеприпасов для помощи Киеву в США вложили $5,3 млрд
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Пентагон с 2022 года инвестировал $5,3 млрд в расширение производства снарядов на фоне оказания военной помощи Украине, следует из отчета, размещенного на сайте оборонного ведомства Соединенных Штатов.
Как указывается в отчете, представленные в нем данные отражают наращивание производственных мощностей с 2022 года до текущих темпов.
Согласно документу, "США инвестировали 5,3 миллиарда долларов в расширение внутреннего производства... боеприпасов или их компонентов".
Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS
Из отчета следует, что в 2022 году в Соединенных Штатов в месяц выпускали 14,4 тыс. снарядов калибра 155 мм, пять РСЗО HIMARS и 21 ЗРК Patriot. А к настоящему моменту объем производства снарядов калибра 155 мм увеличилось до 40 тысяч в месяц, выпуск РСЗО HIMARS - до восьми, ЗРК Patriot - до 42 в месяц.