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Названа сумма, инвестированная Пентагоном в производство снарядов для Киева - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Названа сумма, инвестированная Пентагоном в производство снарядов для Киева
Названа сумма, инвестированная Пентагоном в производство снарядов для Киева - 07.09.2024, ПРАЙМ
Названа сумма, инвестированная Пентагоном в производство снарядов для Киева
Пентагон с 2022 года инвестировал $5,3 млрд в расширение производства снарядов на фоне оказания военной помощи Украине, следует из отчета, размещенного на сайте | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T07:09+0300
2024-09-07T07:18+0300
вооружения
пентагон
снаряды
инвестиции
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Пентагон с 2022 года инвестировал $5,3 млрд в расширение производства снарядов на фоне оказания военной помощи Украине, следует из отчета, размещенного на сайте оборонного ведомства Соединенных Штатов. Как указывается в отчете, представленные в нем данные отражают наращивание производственных мощностей с 2022 года до текущих темпов. Согласно документу, "США инвестировали 5,3 миллиарда долларов в расширение внутреннего производства... боеприпасов или их компонентов".Из отчета следует, что в 2022 году в Соединенных Штатов в месяц выпускали 14,4 тыс. снарядов калибра 155 мм, пять РСЗО HIMARS и 21 ЗРК Patriot. А к настоящему моменту объем производства снарядов калибра 155 мм увеличилось до 40 тысяч в месяц, выпуск РСЗО HIMARS - до восьми, ЗРК Patriot - до 42 в месяц.
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пентагон, снаряды, инвестиции
Вооружения, Пентагон, снаряды, инвестиции
07:09 07.09.2024 (обновлено: 07:18 07.09.2024)
 
Названа сумма, инвестированная Пентагоном в производство снарядов для Киева

Пентагон: в производство боеприпасов для помощи Киеву в США вложили $5,3 млрд

CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / Pentagon
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Пентагон с 2022 года инвестировал $5,3 млрд в расширение производства снарядов на фоне оказания военной помощи Украине, следует из отчета, размещенного на сайте оборонного ведомства Соединенных Штатов.
Как указывается в отчете, представленные в нем данные отражают наращивание производственных мощностей с 2022 года до текущих темпов.
Согласно документу, "США инвестировали 5,3 миллиарда долларов в расширение внутреннего производства... боеприпасов или их компонентов".
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Из отчета следует, что в 2022 году в Соединенных Штатов в месяц выпускали 14,4 тыс. снарядов калибра 155 мм, пять РСЗО HIMARS и 21 ЗРК Patriot. А к настоящему моменту объем производства снарядов калибра 155 мм увеличилось до 40 тысяч в месяц, выпуск РСЗО HIMARS - до восьми, ЗРК Patriot - до 42 в месяц.
 
ВооруженияПентагонснарядыинвестиции
 
 
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