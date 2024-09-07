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Израиль атаковал 14 иранских танкеров, сообщил командующий КСИР - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Израиль атаковал 14 иранских танкеров, сообщил командующий КСИР
Израиль атаковал 14 иранских танкеров, сообщил командующий КСИР - 07.09.2024, ПРАЙМ
Израиль атаковал 14 иранских танкеров, сообщил командующий КСИР
Израильские военные совершили нападения на 14 иранских танкеров с целью срыва экспортных поставок нефти в другие государства. Об этом заявил командующий... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T20:30+0300
2024-09-07T20:30+0300
происшествия
иран
израиль
нефтяные танкеры
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ТЕГЕРАН, 7 сен – ПРАЙМ. Израильские военные совершили нападения на 14 иранских танкеров с целью срыва экспортных поставок нефти в другие государства. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами. "В Красном и Средиземном морях кто-то атаковал 14 наших кораблей, чтобы сорвать экспорт нашей нефти. Мы выяснили, что это был Израиль, и по итогу 12 их кораблей были подбиты в ответ", — процитировало слова Салами агентство Tasnim. При этом он не уточнил, когда именно были совершены перечисленные выше нападения на танкеры.
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иран
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иран, израиль, нефтяные танкеры
Происшествия, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, нефтяные танкеры
20:30 07.09.2024
 
Израиль атаковал 14 иранских танкеров, сообщил командующий КСИР

Салами: Израиль атаковал 14 иранских танкеров, чтобы сорвать поставки нефти

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ТЕГЕРАН, 7 сен – ПРАЙМ. Израильские военные совершили нападения на 14 иранских танкеров с целью срыва экспортных поставок нефти в другие государства. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами.
"В Красном и Средиземном морях кто-то атаковал 14 наших кораблей, чтобы сорвать экспорт нашей нефти. Мы выяснили, что это был Израиль, и по итогу 12 их кораблей были подбиты в ответ", — процитировало слова Салами агентство Tasnim.
При этом он не уточнил, когда именно были совершены перечисленные выше нападения на танкеры.
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