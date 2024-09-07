https://1prime.ru/20240907/tankery-851413652.html

Израиль атаковал 14 иранских танкеров, сообщил командующий КСИР

Израиль атаковал 14 иранских танкеров, сообщил командующий КСИР - 07.09.2024, ПРАЙМ

Израиль атаковал 14 иранских танкеров, сообщил командующий КСИР

Израильские военные совершили нападения на 14 иранских танкеров с целью срыва экспортных поставок нефти в другие государства. Об этом заявил командующий... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T20:30+0300

2024-09-07T20:30+0300

2024-09-07T20:30+0300

происшествия

иран

израиль

нефтяные танкеры

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ТЕГЕРАН, 7 сен – ПРАЙМ. Израильские военные совершили нападения на 14 иранских танкеров с целью срыва экспортных поставок нефти в другие государства. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами. "В Красном и Средиземном морях кто-то атаковал 14 наших кораблей, чтобы сорвать экспорт нашей нефти. Мы выяснили, что это был Израиль, и по итогу 12 их кораблей были подбиты в ответ", — процитировало слова Салами агентство Tasnim. При этом он не уточнил, когда именно были совершены перечисленные выше нападения на танкеры.

https://1prime.ru/20240903/tanker-851312889.html

иран

израиль

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иран, израиль, нефтяные танкеры