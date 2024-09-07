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ВСУ применяют в БПЛА технологию, которую использовали нацисты, сообщили СМИ
ВСУ применяют в БПЛА технологию, которую использовали нацисты, сообщили СМИ - 07.09.2024, ПРАЙМ
ВСУ применяют в БПЛА технологию, которую использовали нацисты, сообщили СМИ
ВСУ стали использовать дроны с расплавленным металлом. Данную технологию создала Германия в конце позапрошлого века. Ее активно применяли немецкие войска в... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T21:47+0300
2024-09-07T21:47+0300
2024-09-07T21:59+0300
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ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. ВСУ стали использовать дроны с расплавленным металлом. Данную технологию создала Германия в конце позапрошлого века. Ее активно применяли немецкие войска в Первую и Вторую мировые войны. Об этом сообщил американский телеканал CNN. Отмечается, что украинские военные запускают беспилотники с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа. Ее температура достигает 2,2 тысячи градусов Цельсия. Смесь была открыта немецким химиком в 1890-е годы и изначально применялась для сварки железнодорожных путей, говорится в материале. Военный потенциал смеси стал очевидным, когда немцы сбрасывали его с дирижаблей в виде бомб над Великобританией во время Первой мировой войны, сообщил телеканал. Позднее войска гитлеровской Германии и войска союзников также использовали зажигательные авиабомбы во время Второй мировой войны, отметил CNN. ВСУ применяют зажигательное оружие вопреки предостережению управления ООН по разоружению, утверждающего, что оно может вызвать огромные разрушения и нанести ущерб окружающей среде. Кроме того, Киев игнорирует позицию организации Human Rights Watch, указывающую на "ужасающие" последствия применения зажигательно оружия с термитной смесью.
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украина, всу, вооружение
Вооружения, УКРАИНА, ВСУ, вооружение
ВСУ применяют в БПЛА технологию, которую использовали нацисты, сообщили СМИ
CNN: ВСУ начали применять дроны с расплавленным металлом по технологии нацистов
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. ВСУ стали использовать дроны с расплавленным металлом. Данную технологию создала Германия в конце позапрошлого века. Ее активно применяли немецкие войска в Первую и Вторую мировые войны. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
Отмечается, что украинские военные запускают беспилотники с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа. Ее температура достигает 2,2 тысячи градусов Цельсия.
Смесь была открыта немецким химиком в 1890-е годы и изначально применялась для сварки железнодорожных путей, говорится в материале. Военный потенциал смеси стал очевидным, когда немцы сбрасывали его с дирижаблей в виде бомб над Великобританией во время Первой мировой войны, сообщил телеканал.
Позднее войска гитлеровской Германии и войска союзников также использовали зажигательные авиабомбы во время Второй мировой войны, отметил CNN.
ВСУ применяют зажигательное оружие вопреки предостережению управления ООН по разоружению, утверждающего, что оно может вызвать огромные разрушения и нанести ущерб окружающей среде. Кроме того, Киев игнорирует позицию организации Human Rights Watch, указывающую на "ужасающие" последствия применения зажигательно оружия с термитной смесью.
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