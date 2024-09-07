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"Самовлюбленный тип": Медведев ответил на обещание Трампа снять санкции - 07.09.2024, ПРАЙМ
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"Самовлюбленный тип": Медведев ответил на обещание Трампа снять санкции
"Самовлюбленный тип": Медведев ответил на обещание Трампа снять санкции - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Самовлюбленный тип": Медведев ответил на обещание Трампа снять санкции
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп маловероятно снимет введенные против России санкции, заявил зампредседателя Совета... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T10:58+0300
2024-09-07T10:58+0300
политика
дмитрий медведев
дональд трамп
камала харрис
выборы в сша
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп маловероятно снимет введенные против России санкции, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram-канале."Дональд Трамп обиделся на нынешнюю администрацию и угрожает снять санкции с России. Снимет, если изберут? Нет, конечно", - считает Медведев. Он также отметил: "Да, он экстравагантный самовлюблённый тип, но при этом он прагматик".Он также уточнил, что от оппозиционного Трампу кандидата - демократки Камалы Харрис - аналогично не стоит ждать каких-либо позитивных действий в отношении Москвы. Медведев убежден, что экс-президент прекрасно осознает, какой вред наносят санкции американской экономике и доллару, но, несмотря на это, не сможет "устроить в США революцию" и пойти против системы.
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дмитрий медведев, дональд трамп, камала харрис, выборы в сша
Политика, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Камала Харрис, выборы в США
10:58 07.09.2024
 
"Самовлюбленный тип": Медведев ответил на обещание Трампа снять санкции

Медведев считает, что Трамп не снимет санкции с России в случае своего избрания

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
© POOL
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп маловероятно снимет введенные против России санкции, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Дональд Трамп обиделся на нынешнюю администрацию и угрожает снять санкции с России. Снимет, если изберут? Нет, конечно", - считает Медведев. Он также отметил: "Да, он экстравагантный самовлюблённый тип, но при этом он прагматик".
Он также уточнил, что от оппозиционного Трампу кандидата - демократки Камалы Харрис - аналогично не стоит ждать каких-либо позитивных действий в отношении Москвы.
Медведев убежден, что экс-президент прекрасно осознает, какой вред наносят санкции американской экономике и доллару, но, несмотря на это, не сможет "устроить в США революцию" и пойти против системы.
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
"Sanctions forever". Медведев оценил перспективы снятия санкций с России
10:42
 
ПолитикаДмитрий МедведевДональд ТрампКамала Харрисвыборы в США
 
 
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