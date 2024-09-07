https://1prime.ru/20240907/tramp-851405338.html
"Самовлюбленный тип": Медведев ответил на обещание Трампа снять санкции
"Самовлюбленный тип": Медведев ответил на обещание Трампа снять санкции - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Самовлюбленный тип": Медведев ответил на обещание Трампа снять санкции
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп маловероятно снимет введенные против России санкции, заявил зампредседателя Совета... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T10:58+0300
2024-09-07T10:58+0300
2024-09-07T10:58+0300
политика
дмитрий медведев
дональд трамп
камала харрис
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ee7184e978e8a409ad64a97d1c287ec7.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп маловероятно снимет введенные против России санкции, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram-канале."Дональд Трамп обиделся на нынешнюю администрацию и угрожает снять санкции с России. Снимет, если изберут? Нет, конечно", - считает Медведев. Он также отметил: "Да, он экстравагантный самовлюблённый тип, но при этом он прагматик".Он также уточнил, что от оппозиционного Трампу кандидата - демократки Камалы Харрис - аналогично не стоит ждать каких-либо позитивных действий в отношении Москвы. Медведев убежден, что экс-президент прекрасно осознает, какой вред наносят санкции американской экономике и доллару, но, несмотря на это, не сможет "устроить в США революцию" и пойти против системы.
https://1prime.ru/20240907/sanktsii-851405131.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_472fd66d8d4edc3ecd5fbbb21ed627c2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, дональд трамп, камала харрис, выборы в сша
Политика, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Камала Харрис, выборы в США
"Самовлюбленный тип": Медведев ответил на обещание Трампа снять санкции
Медведев считает, что Трамп не снимет санкции с России в случае своего избрания
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп маловероятно снимет введенные против России санкции, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Дональд Трамп обиделся на нынешнюю администрацию и угрожает снять санкции с России. Снимет, если изберут? Нет, конечно", - считает Медведев. Он также отметил: "Да, он экстравагантный самовлюблённый тип, но при этом он прагматик".
Он также уточнил, что от оппозиционного Трампу кандидата - демократки Камалы Харрис - аналогично не стоит ждать каких-либо позитивных действий в отношении Москвы.
Медведев убежден, что экс-президент прекрасно осознает, какой вред наносят санкции американской экономике и доллару, но, несмотря на это, не сможет "устроить в США революцию" и пойти против системы.
"Sanctions forever". Медведев оценил перспективы снятия санкций с России