https://1prime.ru/20240907/tramp-851405338.html

"Самовлюбленный тип": Медведев ответил на обещание Трампа снять санкции

"Самовлюбленный тип": Медведев ответил на обещание Трампа снять санкции - 07.09.2024, ПРАЙМ

"Самовлюбленный тип": Медведев ответил на обещание Трампа снять санкции

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп маловероятно снимет введенные против России санкции, заявил зампредседателя Совета... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T10:58+0300

2024-09-07T10:58+0300

2024-09-07T10:58+0300

политика

дмитрий медведев

дональд трамп

камала харрис

выборы в сша

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп маловероятно снимет введенные против России санкции, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram-канале."Дональд Трамп обиделся на нынешнюю администрацию и угрожает снять санкции с России. Снимет, если изберут? Нет, конечно", - считает Медведев. Он также отметил: "Да, он экстравагантный самовлюблённый тип, но при этом он прагматик".Он также уточнил, что от оппозиционного Трампу кандидата - демократки Камалы Харрис - аналогично не стоит ждать каких-либо позитивных действий в отношении Москвы. Медведев убежден, что экс-президент прекрасно осознает, какой вред наносят санкции американской экономике и доллару, но, несмотря на это, не сможет "устроить в США революцию" и пойти против системы.

https://1prime.ru/20240907/sanktsii-851405131.html

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дмитрий медведев, дональд трамп, камала харрис, выборы в сша