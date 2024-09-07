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Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило
Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило - 07.09.2024, ПРАЙМ
Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило
Бывший президент США Дональд Трамп признался, что был сильно оскорблен решением президента РФ Владимира Путина выразить поддержку вице-президенту США Камале... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T22:50+0300
2024-09-07T22:50+0300
2024-09-07T22:50+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп признался, что был сильно оскорблен решением президента РФ Владимира Путина выразить поддержку вице-президенту США Камале Харрис. Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума сказал, что Москва будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний глава Белого дома Джо Байден. Путин отметил, Харрис так заразительно смеется, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо. "Я знал Путина, знал его хорошо. Он поддержал Камалу. Меня это очень оскорбило", — рассказал Трамп своим сторонникам, выступая в штате Висконсин. Также он задался вопросом, почему Путин поддержал Харрис и добавив, что российский лидер является "шахматистом". Кроме того, Трамп снова выразил уверенность в том, что при нем не случилось бы конфликта на Украине.
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сша, дональд трамп, камала харрис, владимир путин
Политика, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Путин
Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило
Трамп заявил, что был сильно оскорблен решением Путина поддержать Харрис
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп признался, что был сильно оскорблен решением президента РФ Владимира Путина выразить поддержку вице-президенту США Камале Харрис.
Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума сказал, что Москва будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний глава Белого дома Джо Байден. Путин отметил, Харрис так заразительно смеется, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо.
"Я знал Путина, знал его хорошо. Он поддержал Камалу. Меня это очень оскорбило", — рассказал Трамп своим сторонникам, выступая в штате Висконсин.
Также он задался вопросом, почему Путин поддержал Харрис и добавив, что российский лидер является "шахматистом".
Кроме того, Трамп снова выразил уверенность в том, что при нем не случилось бы конфликта на Украине.
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