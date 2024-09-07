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Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило

Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило - 07.09.2024, ПРАЙМ

Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что был сильно оскорблен решением президента РФ Владимира Путина выразить поддержку вице-президенту США Камале... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T22:50+0300

2024-09-07T22:50+0300

2024-09-07T22:50+0300

политика

сша

дональд трамп

камала харрис

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп признался, что был сильно оскорблен решением президента РФ Владимира Путина выразить поддержку вице-президенту США Камале Харрис. Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума сказал, что Москва будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний глава Белого дома Джо Байден. Путин отметил, Харрис так заразительно смеется, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо. "Я знал Путина, знал его хорошо. Он поддержал Камалу. Меня это очень оскорбило", — рассказал Трамп своим сторонникам, выступая в штате Висконсин. Также он задался вопросом, почему Путин поддержал Харрис и добавив, что российский лидер является "шахматистом". Кроме того, Трамп снова выразил уверенность в том, что при нем не случилось бы конфликта на Украине.

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сша, дональд трамп, камала харрис, владимир путин