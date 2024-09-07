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В Минтрансе раскрыли, что сможет сдержать цены на авиабилеты - 07.09.2024, ПРАЙМ
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В Минтрансе раскрыли, что сможет сдержать цены на авиабилеты
В Минтрансе раскрыли, что сможет сдержать цены на авиабилеты - 07.09.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе раскрыли, что сможет сдержать цены на авиабилеты
Минтранс России надеется, что "мокрый лизинг" и каботажные авиаперевозки смогут урегулировать рост цен на авиабилеты, рассказал глава министерства Роман... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T08:16+0300
2024-09-07T08:18+0300
экономика
минтранс рф
роман старовойт
цены
цены на авиабилеты
лизинг
авиаперевозки
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Минтранс России надеется, что "мокрый лизинг" и каботажные авиаперевозки смогут урегулировать рост цен на авиабилеты, рассказал глава министерства Роман Старовойт в ходе ВЭФ-2024, прошедшем с 3 по 6 сентября во Владивостоке. "Мокрый лизинг" предполагает аренду воздушного судна вместе с экипажем. Остальные расходы, например, на топливо, техобслуживание и страхование покрываются арендодателем. Каботажные перевозки предполагают обладание иностранной компанией правом выполнять рейсы между населенными пунктами одной страны или между третьими странами.Отвечая на вопрос, какие механизмы рассматриваются министерством в целях сдерживания цен на билеты, Старовойт объяснил: "Мы их несколько рассматриваем, и некоторые из них уже используются. Это так называемый "мокрый лизинг". Так, "Аэрофлот" сейчас ведет переговоры с авиакомпанией "Аврора" о таком механизме. Еще одним вариантом являются каботажные авиационные перевозки. Здесь мы готовы работать с нашими зарубежными партнерами и ведем переговоры". Глава министерства также подчеркнул, что иностранные авиакомпании рассматривают возможность реализации каботажных перевозок.
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минтранс рф, роман старовойт, цены, цены на авиабилеты, лизинг, авиаперевозки
Экономика, Минтранс РФ, Роман Старовойт, цены, цены на авиабилеты, лизинг, авиаперевозки
08:16 07.09.2024 (обновлено: 08:18 07.09.2024)
 
В Минтрансе раскрыли, что сможет сдержать цены на авиабилеты

Минтранс РФ надеется, что "мокрый лизинг" и каботаж помогут сдержать цены на авиабилеты

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Минтранс России надеется, что "мокрый лизинг" и каботажные авиаперевозки смогут урегулировать рост цен на авиабилеты, рассказал глава министерства Роман Старовойт в ходе ВЭФ-2024, прошедшем с 3 по 6 сентября во Владивостоке.
"Мокрый лизинг" предполагает аренду воздушного судна вместе с экипажем. Остальные расходы, например, на топливо, техобслуживание и страхование покрываются арендодателем. Каботажные перевозки предполагают обладание иностранной компанией правом выполнять рейсы между населенными пунктами одной страны или между третьими странами.
Отвечая на вопрос, какие механизмы рассматриваются министерством в целях сдерживания цен на билеты, Старовойт объяснил: "Мы их несколько рассматриваем, и некоторые из них уже используются. Это так называемый "мокрый лизинг". Так, "Аэрофлот" сейчас ведет переговоры с авиакомпанией "Аврора" о таком механизме. Еще одним вариантом являются каботажные авиационные перевозки. Здесь мы готовы работать с нашими зарубежными партнерами и ведем переговоры".
Глава министерства также подчеркнул, что иностранные авиакомпании рассматривают возможность реализации каботажных перевозок.
Министерство транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
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ЭкономикаМинтранс РФРоман Старовойтценыцены на авиабилетылизингавиаперевозки
 
 
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