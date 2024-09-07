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В США забили тревогу из-за ослабляющего "удара" Украины

В США забили тревогу из-за ослабляющего "удара" Украины - 07.09.2024, ПРАЙМ

В США забили тревогу из-за ослабляющего "удара" Украины

Киев ослабил западные государства, в том числе США, в результате передачи ему денежных средств и вооружений. Такое мнение выразил экс-помощник заместителя... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T19:45+0300

2024-09-07T19:45+0300

2024-09-07T19:48+0300

политика

запад

сша

европа

поддержка украины

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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Киев ослабил западные государства, в том числе США, в результате передачи ему денежных средств и вооружений. Такое мнение выразил экс-помощник заместителя Петнатона Стивен Брайен в публикации для Weapons and Strategy.По его словам, конфликт на Украине ослабил США, так как "опустошил их казну и арсеналы", а также подорвал интересы Вашингтона в других странах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Брайен полагает, что многие страны Европы израсходовали запасы ресурсов для поддержки Киева, направив ему танки, бронемашины, ракеты, средства ПВО, артиллерию, боеприпасы и многие другие труднозаменимые вооружения."Все это приводит к странному выводу: без США европейские члены НАТО не смогут защитить свою территорию. Это также ставит Штаты в невыгодное геополитическое положение", — заключил эксперт.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240907/svo-851406319.html

запад

сша

европа

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запад, сша, европа, поддержка украины