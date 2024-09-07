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"Больше не имеем права". В Молдавии предупредили о серьезной угрозе

"Больше не имеем права". В Молдавии предупредили о серьезной угрозе - 07.09.2024, ПРАЙМ

"Больше не имеем права". В Молдавии предупредили о серьезной угрозе

Молдавия постепенно утрачивают свою независимость, потому что европейские партнеры решают, что необходимо делать властям страны, а что нет, заявил... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T12:39+0300

2024-09-07T12:39+0300

2024-09-07T12:40+0300

политика

молдавия

независимость

доверие

граждане

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КИШИНЕВ, 7 сен - ПРАЙМ. Молдавия постепенно утрачивают свою независимость, потому что европейские партнеры решают, что необходимо делать властям страны, а что нет, заявил экс-председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере. Об этом он рассказал в эфире телеканала GRT."Мы являемся очевидцами того, что ситуация в стране, особенно в последние годы, диктуется так называемыми партнерами по развитию и мы больше не имеем права голоса как независимая страна, потому что мы так или иначе ограничены в своей деятельности", - объяснил юрист.Он также обратил внимание на то, что этот процесс усиливается с каждым новым правительством. Концепция независимости, отмечает Пулбере, обесценилась. При этом, граждане страны также постепенно утрачивают доверие к представителям власти.

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молдавия, независимость, доверие, граждане