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"Больше не имеем права". В Молдавии предупредили о серьезной угрозе
"Больше не имеем права". В Молдавии предупредили о серьезной угрозе - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Больше не имеем права". В Молдавии предупредили о серьезной угрозе
Молдавия постепенно утрачивают свою независимость, потому что европейские партнеры решают, что необходимо делать властям страны, а что нет, заявил... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T12:39+0300
2024-09-07T12:39+0300
2024-09-07T12:40+0300
политика
молдавия
независимость
доверие
граждане
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КИШИНЕВ, 7 сен - ПРАЙМ. Молдавия постепенно утрачивают свою независимость, потому что европейские партнеры решают, что необходимо делать властям страны, а что нет, заявил экс-председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере. Об этом он рассказал в эфире телеканала GRT."Мы являемся очевидцами того, что ситуация в стране, особенно в последние годы, диктуется так называемыми партнерами по развитию и мы больше не имеем права голоса как независимая страна, потому что мы так или иначе ограничены в своей деятельности", - объяснил юрист.Он также обратил внимание на то, что этот процесс усиливается с каждым новым правительством. Концепция независимости, отмечает Пулбере, обесценилась. При этом, граждане страны также постепенно утрачивают доверие к представителям власти.
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молдавия, независимость, доверие, граждане
Политика, МОЛДАВИЯ, Независимость, доверие, граждане
"Больше не имеем права". В Молдавии предупредили о серьезной угрозе
Экс-глава КС Молдавии Пулбере заявил, что страна теряет независимость
КИШИНЕВ, 7 сен - ПРАЙМ.
Молдавия постепенно утрачивают свою независимость, потому что европейские партнеры решают, что необходимо делать властям страны, а что нет, заявил экс-председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере. Об этом он рассказал в эфире телеканала GRT
.
"Мы являемся очевидцами того, что ситуация в стране, особенно в последние годы, диктуется так называемыми партнерами по развитию и мы больше не имеем права голоса как независимая страна, потому что мы так или иначе ограничены в своей деятельности", - объяснил юрист.
Он также обратил внимание на то, что этот процесс усиливается с каждым новым правительством. Концепция независимости, отмечает Пулбере, обесценилась. При этом, граждане страны также постепенно утрачивают доверие к представителям власти.
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