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Аналитик оценил влияние ВЭФ на присутствие России в Юго-Восточной Азии - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Аналитик оценил влияние ВЭФ на присутствие России в Юго-Восточной Азии
Аналитик оценил влияние ВЭФ на присутствие России в Юго-Восточной Азии - 07.09.2024, ПРАЙМ
Аналитик оценил влияние ВЭФ на присутствие России в Юго-Восточной Азии
Восточный экономический форум (ВЭФ) помог увеличить присутствие РФ в Юго-Восточной Азии, а также снизить уровень региональной напряженности, заявила РИА Новости | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T22:21+0300
2024-09-07T22:21+0300
вэф-2024
россия
вэф-2024
юго-восточная азия
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ДЖАКАРТА, 7 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум (ВЭФ) помог увеличить присутствие РФ в Юго-Восточной Азии, а также снизить уровень региональной напряженности, заявила РИА Новости индонезийский аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни. "В будущем АСЕАН и Россия могут сотрудничать в экономике, политике и сфере безопасности, стимулировать торговлю, инвестиции и дискуссии. По моему мнению, ВЭФ действительно помогает продвигать эти связи, призывая страны АСЕАН инвестировать в Дальний Восток России, содействовать взаимодействию и экономическому росту", - отметила эксперт. По ее словам, ВЭФ-2024 укрепил сотрудничество РФ и стран АСЕАН, особенно в сфере энергетики, инфраструктуры и технологий. Конни добавила, что форум также определенным образом снизил уровень региональной напряженности и "увеличил присутствие России в Юго-Восточной Азии". Восточный экономический форум состоялся 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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россия, вэф-2024, юго-восточная азия
ВЭФ-2024, РОССИЯ, ВЭФ-2024, юго-восточная Азия
22:21 07.09.2024
 
Аналитик оценил влияние ВЭФ на присутствие России в Юго-Восточной Азии

Аналитик Конни: ВЭФ помог увеличить присутствие России в Юго-Восточной Азии

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ДЖАКАРТА, 7 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум (ВЭФ) помог увеличить присутствие РФ в Юго-Восточной Азии, а также снизить уровень региональной напряженности, заявила РИА Новости индонезийский аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни.
"В будущем АСЕАН и Россия могут сотрудничать в экономике, политике и сфере безопасности, стимулировать торговлю, инвестиции и дискуссии. По моему мнению, ВЭФ действительно помогает продвигать эти связи, призывая страны АСЕАН инвестировать в Дальний Восток России, содействовать взаимодействию и экономическому росту", - отметила эксперт.
По ее словам, ВЭФ-2024 укрепил сотрудничество РФ и стран АСЕАН, особенно в сфере энергетики, инфраструктуры и технологий. Конни добавила, что форум также определенным образом снизил уровень региональной напряженности и "увеличил присутствие России в Юго-Восточной Азии".
Восточный экономический форум состоялся 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
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