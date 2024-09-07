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Старовойт рассказал о затратах на восстановление дорог в Курской области

Старовойт рассказал о затратах на восстановление дорог в Курской области - 07.09.2024, ПРАЙМ

Старовойт рассказал о затратах на восстановление дорог в Курской области

Восстановление дорог Курской области потребует минимум 3 миллиарда рублей, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости в рамках... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T05:37+0300

2024-09-07T05:37+0300

2024-09-07T05:38+0300

экономика

курская область

дороги

восстановление

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Восстановление дорог Курской области потребует минимум 3 миллиарда рублей, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума. "Мы с коллегами в регионах ведем работу по анализу текущей ситуации. Если говорить о территории Курской области, почти 3 миллиарда рублей на сегодня планируется выделить на восстановление дорог", - сказал министр. Он добавил, что особое внимание уделяется Белгородской и Курской областям, где практически ежедневно происходят обстрелы. Министр находится в прямом контакте с руководством приграничья. "Я сам выезжаю туда, осматриваю объекты, чтобы как только позволит ситуация, наши специалисты могли выйти на эти объекты для их восстановления", - добавил Старовойт. Дорожная инфраструктура новых регионов РФ также сейчас восстанавливается. Активные работы идут на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях. "Ситуация с инфраструктурой Крыма после воссоединения с Российской Федерацией и то, что мы видим в наших новых регионах, примерно одинаковая. Мы как будто перемещаемся на машине времени. Очевидно, что предыдущие руководители Украины совершенно не вкладывали средства в дорожную инфраструктуру, в мосты. Технологии, которые там применялись, существенно отличаются от наших в худшую сторону", - добавил министр. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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курская область, дороги, восстановление