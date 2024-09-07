https://1prime.ru/20240907/wildberries-851412298.html
Владислав Бакальчук обвинил Wildberries в прекращении строительства складов
Владислав Бакальчук обвинил Wildberries в прекращении строительства складов - 07.09.2024, ПРАЙМ
Владислав Бакальчук обвинил Wildberries в прекращении строительства складов
Руководство маркетплейса Wildberries остановило строительство новых складов на территории всех стран СНГ и России. Помимо этого, компания удержала 1 миллион... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T17:44+0300
2024-09-07T17:44+0300
2024-09-07T17:44+0300
wildberries
татьяна бакальчук
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Руководство маркетплейса Wildberries остановило строительство новых складов на территории всех стран СНГ и России. Помимо этого, компания удержала 1 миллион рублей, деньги должны были быть выплачены подрядчикам, рассказал сооснователь маркетплейса, а также супруг ее руководительницы Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук. Об этом сообщает новостное издание "Lenta.ru".Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за давления "братьев Мирзоян", являющихся соучредителями совместного с маркетплейсом предприятия РВБ. Причины прекращения строительства, при этом, озвучены не были."Субподрядчики остались без денег, а работы по строительству полностью заморожены", — рассказал Бакальчук, уточнив, что проект предполагал строительство 30 новых объектов.Он также обвинил руководство новой компании в том, что многие семьи потеряют деньги из-за подобных маневров. Речь идет не только о подрядчиках, но и о сотрудниках WB.
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wildberries, татьяна бакальчук, строительство
Wildberries, Татьяна Бакальчук, строительство
Владислав Бакальчук обвинил Wildberries в прекращении строительства складов
Сооснователь Wildberries Бакальчук обвинил компанию в удержании миллиарда рублей
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ.
Руководство маркетплейса Wildberries остановило строительство новых складов на территории всех стран СНГ и России. Помимо этого, компания удержала 1 миллион рублей, деньги должны были быть выплачены подрядчикам, рассказал сооснователь маркетплейса, а также супруг ее руководительницы Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук. Об этом сообщает новостное издание "Lenta.ru"
.
Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за давления "братьев Мирзоян", являющихся соучредителями совместного с маркетплейсом предприятия РВБ. Причины прекращения строительства, при этом, озвучены не были.
"Субподрядчики остались без денег, а работы по строительству полностью заморожены", — рассказал Бакальчук, уточнив, что проект предполагал строительство 30 новых объектов.
Он также обвинил руководство новой компании в том, что многие семьи потеряют деньги из-за подобных маневров. Речь идет не только о подрядчиках, но и о сотрудниках WB.
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