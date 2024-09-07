Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Углубление кризиса". В Армении оценили снижение статуса русского языка - 07.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240907/yazyk-851407377.html
"Углубление кризиса". В Армении оценили снижение статуса русского языка
"Углубление кризиса". В Армении оценили снижение статуса русского языка - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Углубление кризиса". В Армении оценили снижение статуса русского языка
Возможность сокращения часов русского языка в школах Армении – политическая близорукость, заявила депутат Национального собрания от оппозиционной фракции... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T13:01+0300
2024-09-07T13:02+0300
политика
русский язык
статус
https://cdnn.1prime.ru/img/77199/89/771998905_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_73de64beda7b6a47445b3ea3c887d420.jpg
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Возможность сокращения часов русского языка в школах Армении – политическая близорукость, заявила депутат Национального собрания от оппозиционной фракции "Айастан" Лилит Галстян. Ее слова приводит "Sputnik Армения".Ранее Министерства образования Армении разослало циркуляр для ряда школьных классов, согласно которому русский язык перешел из статуса базового, то есть обязательного, в статус иностранного – на выбор. В связи с этим могут сократиться часы преподавания русского языка.Комментируя ситуацию, Галстян отметила, что преподавание русского языка нельзя переносить в плоскость политических предпочтений и капризов."Нынешнее состояние армяно-российских отношений, естественно, влияет и будет влиять на сферы образования и культуры", - сказала депутат, добавив, что это влияние особенно заметно в случае с нынешней властью Армении, "которая приняла антинациональную манеру действий".Снижение статуса русского языка Галстян считает следствием смены вектора Еревана. При этом он отметила, что в настоящий момент в армяно-российских отношениях углубляется кризис, и сегодня не видно никаких признаков оздоровления отношений между странами.
https://1prime.ru/20240830/raveddannye-851216980.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77199/89/771998905_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_e3c0a282ccb8b1ed67929f559ab62d83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
русский язык, статус
Политика, русский язык, статус
13:01 07.09.2024 (обновлено: 13:02 07.09.2024)
 
"Углубление кризиса". В Армении оценили снижение статуса русского языка

Галстян: снижение статуса русского языка в Армении — антинациональный шаг

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГорода мира. Ереван
Города мира. Ереван - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Возможность сокращения часов русского языка в школах Армении – политическая близорукость, заявила депутат Национального собрания от оппозиционной фракции "Айастан" Лилит Галстян. Ее слова приводит "Sputnik Армения".
Ранее Министерства образования Армении разослало циркуляр для ряда школьных классов, согласно которому русский язык перешел из статуса базового, то есть обязательного, в статус иностранного – на выбор. В связи с этим могут сократиться часы преподавания русского языка.
Комментируя ситуацию, Галстян отметила, что преподавание русского языка нельзя переносить в плоскость политических предпочтений и капризов.
"Нынешнее состояние армяно-российских отношений, естественно, влияет и будет влиять на сферы образования и культуры", - сказала депутат, добавив, что это влияние особенно заметно в случае с нынешней властью Армении, "которая приняла антинациональную манеру действий".
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
Миссия ЕС в Армении собирает разведданные против России, сообщил посол
30 августа, 06:22
Снижение статуса русского языка Галстян считает следствием смены вектора Еревана. При этом он отметила, что в настоящий момент в армяно-российских отношениях углубляется кризис, и сегодня не видно никаких признаков оздоровления отношений между странами.
 
Политикарусский языкстатус
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала