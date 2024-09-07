https://1prime.ru/20240907/yazyk-851407377.html
"Углубление кризиса". В Армении оценили снижение статуса русского языка
"Углубление кризиса". В Армении оценили снижение статуса русского языка - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Углубление кризиса". В Армении оценили снижение статуса русского языка
Возможность сокращения часов русского языка в школах Армении – политическая близорукость, заявила депутат Национального собрания от оппозиционной фракции... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T13:01+0300
2024-09-07T13:01+0300
2024-09-07T13:02+0300
политика
русский язык
статус
https://cdnn.1prime.ru/img/77199/89/771998905_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_73de64beda7b6a47445b3ea3c887d420.jpg
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Возможность сокращения часов русского языка в школах Армении – политическая близорукость, заявила депутат Национального собрания от оппозиционной фракции "Айастан" Лилит Галстян. Ее слова приводит "Sputnik Армения".Ранее Министерства образования Армении разослало циркуляр для ряда школьных классов, согласно которому русский язык перешел из статуса базового, то есть обязательного, в статус иностранного – на выбор. В связи с этим могут сократиться часы преподавания русского языка.Комментируя ситуацию, Галстян отметила, что преподавание русского языка нельзя переносить в плоскость политических предпочтений и капризов."Нынешнее состояние армяно-российских отношений, естественно, влияет и будет влиять на сферы образования и культуры", - сказала депутат, добавив, что это влияние особенно заметно в случае с нынешней властью Армении, "которая приняла антинациональную манеру действий".Снижение статуса русского языка Галстян считает следствием смены вектора Еревана. При этом он отметила, что в настоящий момент в армяно-российских отношениях углубляется кризис, и сегодня не видно никаких признаков оздоровления отношений между странами.
https://1prime.ru/20240830/raveddannye-851216980.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77199/89/771998905_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_e3c0a282ccb8b1ed67929f559ab62d83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русский язык, статус
Политика, русский язык, статус
"Углубление кризиса". В Армении оценили снижение статуса русского языка
Галстян: снижение статуса русского языка в Армении — антинациональный шаг
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ.
Возможность сокращения часов русского языка в школах Армении – политическая близорукость, заявила депутат Национального собрания от оппозиционной фракции "Айастан" Лилит Галстян. Ее слова приводит
"Sputnik Армения".
Ранее Министерства образования Армении разослало циркуляр для ряда школьных классов, согласно которому русский язык перешел из статуса базового, то есть обязательного, в статус иностранного – на выбор. В связи с этим могут сократиться часы преподавания русского языка.
Комментируя ситуацию, Галстян отметила, что преподавание русского языка нельзя переносить в плоскость политических предпочтений и капризов.
"Нынешнее состояние армяно-российских отношений, естественно, влияет и будет влиять на сферы образования и культуры", - сказала депутат, добавив, что это влияние особенно заметно в случае с нынешней властью Армении, "которая приняла антинациональную манеру действий".
Миссия ЕС в Армении собирает разведданные против России, сообщил посол
Снижение статуса русского языка Галстян считает следствием смены вектора Еревана. При этом он отметила, что в настоящий момент в армяно-российских отношениях углубляется кризис, и сегодня не видно никаких признаков оздоровления отношений между странами.