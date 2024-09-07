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Закупки одного продукта из Бразилии достигли максимума за пять лет - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Закупки одного продукта из Бразилии достигли максимума за пять лет
Закупки одного продукта из Бразилии достигли максимума за пять лет - 07.09.2024, ПРАЙМ
Закупки одного продукта из Бразилии достигли максимума за пять лет
Россия за восемь месяцев 2024 года увеличила закупки мяса из Бразилии до 269 миллионов долларов. Этот показатель является максимальным за последние пять лет,... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T11:29+0300
2024-09-07T11:29+0300
экономика
мясо
россия
бразилия
экспорт
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россия за восемь месяцев 2024 года увеличила закупки мяса из Бразилии до 269 миллионов долларов. Этот показатель является максимальным за последние пять лет, рассказали в бразильской статслужбе.Так, экспорт мясной продукции превысил показатели того же периода прошлого года на 269 миллионов долларов. Россия преимущественно закупала мясо крупного рогатого скота - на 40% больше привычных показателей.В статслужбе отметили рост спроса на мясо домашних птиц, а также мясные субпродукты и свинину. Все показатели увеличились в среднем в 1,5-2,4 раза.
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мясо, россия, бразилия, экспорт
Экономика, мясо, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, экспорт
11:29 07.09.2024
 
Закупки одного продукта из Бразилии достигли максимума за пять лет

Россия увеличила закупки мяса из Бразилии до максимума за пять лет

© Unsplash/Matheus Câmara da SilvaФлаг Бразилии
Флаг Бразилии
© Unsplash/Matheus Câmara da Silva
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россия за восемь месяцев 2024 года увеличила закупки мяса из Бразилии до 269 миллионов долларов. Этот показатель является максимальным за последние пять лет, рассказали в бразильской статслужбе.
Так, экспорт мясной продукции превысил показатели того же периода прошлого года на 269 миллионов долларов. Россия преимущественно закупала мясо крупного рогатого скота - на 40% больше привычных показателей.
В статслужбе отметили рост спроса на мясо домашних птиц, а также мясные субпродукты и свинину. Все показатели увеличились в среднем в 1,5-2,4 раза.
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