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Закупки одного продукта из Бразилии достигли максимума за пять лет

Закупки одного продукта из Бразилии достигли максимума за пять лет - 07.09.2024, ПРАЙМ

Закупки одного продукта из Бразилии достигли максимума за пять лет

Россия за восемь месяцев 2024 года увеличила закупки мяса из Бразилии до 269 миллионов долларов. Этот показатель является максимальным за последние пять лет,... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T11:29+0300

2024-09-07T11:29+0300

2024-09-07T11:29+0300

экономика

мясо

россия

бразилия

экспорт

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россия за восемь месяцев 2024 года увеличила закупки мяса из Бразилии до 269 миллионов долларов. Этот показатель является максимальным за последние пять лет, рассказали в бразильской статслужбе.Так, экспорт мясной продукции превысил показатели того же периода прошлого года на 269 миллионов долларов. Россия преимущественно закупала мясо крупного рогатого скота - на 40% больше привычных показателей.В статслужбе отметили рост спроса на мясо домашних птиц, а также мясные субпродукты и свинину. Все показатели увеличились в среднем в 1,5-2,4 раза.

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мясо, россия, бразилия, экспорт